Maxi sequestro di merce contraffatta: bloccate a Malpensa oltre 7mila borse, e capi d’abbigliamento
Operazione di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane all’aeroporto di Malpensa: sequestrati prodotti falsi per un valore stimato di 2,4 milioni di euro. Oltre 15 persone segnalate alla Procura di Busto Arsizio
Nuovo duro colpo al traffico internazionale di merce contraffatta all’aeroporto di Malpensa. I finanzieri del Comando Provinciale di Varese, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno sequestrato oltre 7mila articoli tra borse in pelle e capi d’abbigliamento recanti marchi falsificati, per un valore commerciale complessivo superiore a 2,4 milioni di euro.
L’operazione è il risultato delle attività di monitoraggio e analisi dei flussi commerciali in arrivo nello scalo varesino. A partire da gennaio 2026, gli investigatori hanno individuato numerose spedizioni sospette provenienti da Paesi africani come Nigeria, Marocco ed Egitto, oltre che da importanti hub manifatturieri asiatici tra cui Cina, Singapore, Thailandia e Hong Kong.
I controlli doganali hanno consentito di accertare che la merce era costituita principalmente da accessori e capi d’abbigliamento che riproducevano senza autorizzazione marchi prestigiosi del settore moda e lusso. La maggior parte dei prodotti è stata rinvenuta nei magazzini cargo e postali dell’aeroporto, da dove avrebbe dovuto raggiungere il mercato italiano e diversi Paesi dell’Unione Europea.
L’attività investigativa ha inoltre portato alla segnalazione alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio di oltre 15 persone, alcune delle quali ancora in fase di identificazione, ritenute a vario titolo coinvolte nei reati di contraffazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e violazioni della normativa sulla proprietà industriale.
Le autorità sottolineano come la diffusione di prodotti contraffatti rappresenti un grave danno per l’economia legale, penalizzando le imprese che operano nel rispetto delle regole e mettendo a rischio i consumatori.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.