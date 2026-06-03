Maxi sequestro di merce contraffatta: bloccate a Malpensa oltre 7mila borse, e capi d’abbigliamento

Nuovo duro colpo al traffico internazionale di merce contraffatta all’aeroporto di Malpensa. I finanzieri del Comando Provinciale di Varese, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno sequestrato oltre 7mila articoli tra borse in pelle e capi d’abbigliamento recanti marchi falsificati, per un valore commerciale complessivo superiore a 2,4 milioni di euro.

L’operazione è il risultato delle attività di monitoraggio e analisi dei flussi commerciali in arrivo nello scalo varesino. A partire da gennaio 2026, gli investigatori hanno individuato numerose spedizioni sospette provenienti da Paesi africani come Nigeria, Marocco ed Egitto, oltre che da importanti hub manifatturieri asiatici tra cui Cina, Singapore, Thailandia e Hong Kong.

I controlli doganali hanno consentito di accertare che la merce era costituita principalmente da accessori e capi d’abbigliamento che riproducevano senza autorizzazione marchi prestigiosi del settore moda e lusso. La maggior parte dei prodotti è stata rinvenuta nei magazzini cargo e postali dell’aeroporto, da dove avrebbe dovuto raggiungere il mercato italiano e diversi Paesi dell’Unione Europea.

L’attività investigativa ha inoltre portato alla segnalazione alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio di oltre 15 persone, alcune delle quali ancora in fase di identificazione, ritenute a vario titolo coinvolte nei reati di contraffazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e violazioni della normativa sulla proprietà industriale.

Le autorità sottolineano come la diffusione di prodotti contraffatti rappresenti un grave danno per l’economia legale, penalizzando le imprese che operano nel rispetto delle regole e mettendo a rischio i consumatori.