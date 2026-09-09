Camminata al Sacro Monte di Varese e visita al Santuario e alla Cripta

Straordinario esempio di architettura religiosa immerso in un suggestivo paesaggio, il Sacro Monte di Varese sarà il protagonista venerdì 11 settembre 2026 alle ore 18.00, con una vista camminata organizzata da Archeologistics, impresa sociale attiva nei musei del borgo e impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.

Il percorso di visita inizia con la salita e la camminata guidata del viale delle Cappelle, creato all’inizio del XVII secolo e baluardo tangibile all’espandersi della riforma luterana: 14 edifici, 14 gruppi scultorei e complessi pittorici, che mostrano i misteri del Rosario, ma anche il popolo prealpino agli inizi del ‘600. Ricchi, sapienti, montanari, pastori, malandrini, tutti compaiono nelle cappelle come protagonisti e spettatori di ciò che accade a Cristo.

Giunti sulla cima del monte, al termine del viale, si visiteranno il Santuario e la Cripta romanica, l’antica chiesa dove si conservano i resti di precedenti edifici di culto. Affreschi, sepolture e graffiti raccontano il passaggio di pellegrini e l’evoluzione di questo luogo attraverso i secoli. Al termine della visita, sarà possibile sostare nel borgo, dove sono presenti numerosi ristoranti: consigliamo di prenotare.

Quando venerdì 11 settembre 2026 ore 18.00 (termine previsto ore 20.30)

Costi: biglietto di ingresso e visita guidata € 12 cad.

Prenotazione obbligatoria: www.archeologistics.it/servizi-educativi/camminata-di-fine-estate-681.html. Ritrovo: Prima Cappella del Viale, Sacro Monte di Varese

Info

Parcheggio di riferimento per la Prima Cappella: Piazzale Montanari e vie limitrofe. Il percorso a piedi lungo il viale delle Cappelle è lungo 2 km su fondo acciottolato. Necessarie calzature comode.