Il giorno di Donald Trump

Donald Trump

Oggi venerdì 20 gennaio il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump assumerà l’incarico. La cerimonia di insediamento si svolge ogni quattro anni a mezzogiorno, le 18 italiane, con il giuramento davanti al presidente della Corte suprema. Sono in programma celebrazioni per tre giorni.

Ecco l’agenda dei principali appuntamenti a Washington.

Venerdì 20 gennaio – Trump partecipa a un servizio religioso alla chiesta episcopale di St John, vicina alla Casa Bianca. Va poi alla Casa Bianca con la moglie, per un the con il presidente uscente Barack Obama e la moglie Michelle Obama. Poi, un convoglio di auto porta tutti al Campidoglio.

Ore 9.30 (15.30 italiane): la cerimonia di insediamento inizia con esibizioni musicali. A cantare l’inno nazionale è Jackie Evancho, ex concorrente di ‘America’s got talent’.

Ore 11.30 (17.30 italiane): dichiarazioni di apertura della cerimonia, poi Pence giura come vice presidente.

Ore 12 (18 italiane): Trump pronuncia il giuramento, davanti al presidente della Corte suprema John Roberts, poi il discorso inaugurale. La banda dei Marine interpreta l’inno presidenziale ‘Hail to the Chief’, poi vengono esplosi 21 colpi di cannone.

Ore 15-17 (21-23 italiane): Trump e Pence partecipano alla parata lungo i 2,4 chilometri di Pennsylvania Avenue, tra Campidoglio e Casa Bianca.

Ore 19-23 (mezzanotte-5 del 21 gennaio italiane): Trump, Pence e le loro mogli partecipano a tre balli inaugurali ufficiali.

Sabato 21 gennaio – Ore 10 (16 italiane): Trump e Pence partecipano alla cerimonia di preghiera interreligiosa alla Washington National Cathedral, che mette fine alle cerimonie ufficiali.