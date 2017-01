Sport gratis per i bambini di Varese grazie a “Coniragazzi”

Foto varie di sport

Il centro sportivo del Cus Insubria è stato selezionato dal Coni Varese per realizzare il progetto: “Coniragazzi, alleniamoli a crescere bene”, che coinvolge tutti i bambini e le scuole di Varese, che potranno frequentare i corsi organizzati presso il PalaCus gratuitamente (accesso secondo graduatoria stilata dal Coni).

Sono stati attivati alcuni corsi di educazione motoria con orientamento avviamento al volley e ginnastica in musica per bimbi dai 5 agli 8 anni, ed un corso di pallavolo per giovani dai 9 ai 13 anni.

La scadenza dell’iscrizione ai corsi è per il 20 gennaio 2017 alle ore 15.

L’iscrizione dei ragazzi potrà essere effettuata mediante il sito http://area.coniragazzi.it/coniragazzi/home, o attraverso la compilazione del modello allegato, che dovrà essere firmato ed inviato alla mail: cus@uninsubria.it

Alla comunicazione della graduatoria di accesso ai corsi sarà necessario integrare la documentazione al fine di procedere alla partecipazione al corso

I corsi e gli orari:

1 Attività motoria e avviamento al volley (5-8 anni) Martedì 16.30 – 18.30

2 Attività motoria e ginnastica in musica (5-8 anni) Lunedì Mercoledì 18.30 – 19.30 e17.00 – 18.00

3 Attività motoria e avviamento al volley (5-8 anni) Giovedì 16.30 – 18.30

4 Pallavolo (9-13 anni) Martedì 14.00 – 16.00