Un tuffo nell’Internet of Things

In questi giorni è in svolgimento a Las Vegas l’International Consumer Electronics Show 2017 (CES). Per chi ama seguire gli eventi sui social l’hashtag è #CES2017. Si tratta del più importante appuntamento internazionale per il settore dell’elettronica di consumo.

Un punto di riferimento, quasi una stella polare per chi naviga alla scoperta delle tendenze e delle offerte dei principali players che hanno a che fare con le tecnologie dell’Internet of Things.

Una tappa, dunque, obbligata per la delegazione italiana di 40 persone tra imprenditori, manager, ricercatori e studenti della LIUC – Università Cattaneo, in missione nella West Coast degli Stati Uniti, sotto la guida dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese e con la supervisione scientifica del professor Marco Astuti e la collaborazione del Consolato Americano a Milano.

Una trasferta che ha proprio l’obiettivo di immergere i partecipanti nel mondo della tecnologia e toccare con mano le nuove declinazioni pratiche legate al mondo virtuale, all’intelligenza artificiale, ai big data e, appunto, al mondo dell’IoT.

Così come spiega, in questa intervista video, svolta proprio a margine dell’International Consumer Electronics, il responsabile delle Aree Economiche dell’Unione Industriali varesina, Marco De Battista:

Presente al #CES201 è anche un’industria varesina: la BTicino che, per la prima volta, partecipa con un proprio spazio espositivo all’interno dello stand del Gruppo Legrand con lo scopo di presentare a livello mondiale, insieme ad altre novità, anche il programma Eliot, il nuovo videocitofono connesso Classe300X13E e la sua App Door Entry.

A spiegarlo in questa intervista video, rilasciata al blog Varesefocus dell’Unione Industriali varesina durante l’evento di Las Vegas, è Luigi Caricato, Direttore Comunicazione di BTicino: