A teatro con “Sconsolata”

Tempo libero generica

Appuntamento a teatro con Anna Maria Barbera, diventata famosa al grande pubblico per il personaggio “Sconsolata”. Sarà lei a portare in scena lo spettacolo “Ma voi…come stai?!” in programma sabato 25 febbraio, alle 21.

Sempre più i tempi attuali ci obbligano a innumerevoli ore in ostaggio del computer e del cellulare. La preziosa “magia” di poter ritrovare una voce o un volto non sempre però restituisce quel dialogo vero che intimamente vorremmo. Sopraffatti dalla faticosa realtà, si finisce per riferirne la sopravvivenza, lasciando incomunicato il proprio anelito.

L’incredibile offerta tecnologica paradossalmente, più copre distanze chilometriche e temporali, meno colma l’isolamento in cui ognuno si percepisce. Con “Ma Voi… Come Stai?!” un’ attenzione allo spirito con spirito, per riprenderci il valore dell’incontro la forza che consegna. Emozioni, sentimenti, riflessioni, dubbi, paure, gridate o sussurrate ma in cui potersi riconoscere alle prese con un’esistenza che ci portiamo tutti dentro e addosso spesso soli e frastornati, spesso inascoltata la nostalgia di sentirsi Vivi, compresi nella nostra disorientata umanità.

A Teatro con Anna Maria Barbera, compagna televisiva di questo nostro tempo e dei suoi affanni, benvenuto appuntamento per dirci di Noi.