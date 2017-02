Apre CasaLab, il luogo dove “conquistare” l’autonomia

moka

Sono state più di 100 persone quelle che sabato 18 febbraio hanno partecipato all’inaugurazione di CasaLab a Fagnano Olona. Si tratta di un servizio sperimentale e innovativo realizzato dalla Cooperativa Sociale Solidarietà e Servizi per favorire l’acquisizione di autonomie a persone con disabilità cognitiva.

Il servizio “CasaLab: casa per le autonomie” si caratterizza per due modalità di fruizione: La prima è quella che configura CasaLab come un Servizio residenziale per persone che hanno maturato il desiderio di una vita adulta all’interno di una convivenza con altri e nel quale vengono accolte stabilmente e su lunghi periodi con un sostegno quotidiano ma limitato da parte di personale educativo.

La seconda modalità è quella per cui CasaLab svolge una funzione di Laboratorio per l’acquisizione di autonomie rivolgendosi a persone disabili che intendono sperimentarsi e crescere confrontandosi con una proposta educativa definita e ben strutturata.

Ecco in questo video il racconto di che cos’è CasaLab:

L’incontro si è svolto a Fagnano Olona (fraz. Bergoro) in via San Giovanni 66. Alla benedizione da parte di don Federico Papini, parroco di Fagnano Olona, è seguita la presentazione del servizio.

Per la cooperativa sono intervenuti: Domenico Pietrantonio (Presidente del Consiglio di Gestione di Solidarietà e Servizi), Valentina Bogani (Responsabile operativa del sevizio) che ha presentato le peculiarità del servizio e Giacomo Borghi (Responsabile Area Disabili di Solidarietà e Servizi) che ha illustrato le partnership che hanno portato alla realizzazione di CasaLab. Dopo questa prima parte si sono succeduti i saluti istituzionali da parte dell’onorevole Maria Chiara Gadda (Deputata della Provincia di Varese del Partito Democratico) e del sig. Federico Simonelli (Sindaco del Comune di Fagnano Olona).

A seguire ci sono stati gli interventi dei soggetti che hanno contributo come partner alla realizzazione del servizio: la dott.ssa Clelia Mazzone (Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Fagnano Olona), Gemma Tagliabue (Amministratore di sostegno di Tatiana, ospite di CasaLab, e consigliere di Associazione Famigliari Persone Disabili) e Davide Gomba (Amministratore Delegato Officine Innesto), che ha presentato l’utilizzo della domotica personalizzata, finalizzata a potenziare le autonomie tramite la registrazione e la rielaborazione di informazioni trasmesse da arredamenti e oggetti connessi ad Internet.