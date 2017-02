“Dal 20 dicembre nessuno consiglio comunale, perchè?”

Foto Somma Lombardo generiche

La comunicazione del gruppo consiliare della Lega Nord, a firma di Alberto Barcaro, per far convocare l’assise municipale:

Dall’esecutivo nessun Consiglio Comunale convocato dal 20 Dicembre scorso. Cui sono temi come Accam, Amsc, Vigile Ecologico che giacciono al protocollo del Comune dal 12 Dicembre”, per non parlare di tutto quello che nelle settimane seguenti le opposizioni hanno continuato a depositare.

Come la richiesta di Consiglio Comunale aperto sulle questione Case di Riposo! La giunta si riunisce ma gli atti vengono pubblicati con grossolani ritardi ed il Sindaco oggi a mezzo stampa risponde “Invito Barcaro a studiare le norme anziché fabbricare illazioni”…….“il transitorio slittamento della pubblicazione di alcune delibere è dovuto alla volontà di garantire un più puntuale controllo preventivo degli atti prima delle pubblicazioni“.

Con questa dichiarazione è evidente che il sindaco considera stupidi noi consiglieri, ma soprattutto i cittadini, sostenendo il fatto che le delibere di giunta prima vengano votate a poi controllate… allora ci chiediamo… votano senza cognizione di causa?? Un modus operandi al quanto insolito.

Ci teniamo a sottolineare che la giunta dovrebbe proporre temi e dettare i tempi del nostro lavoro, ma se non arrivano proposte stiamo fermi, e guardiamo solo all’organizzazione dei festini. Nulla di nuovo all’orizzonte. Dopo 18 mesi vorremmo capire quale sia la loro idea di Città!

Se non hanno nulla da proporre, almeno, potrebbero discutere le nostre istanze ferme, come detto, al protocollo da settimane! Probabilmente questa maggioranza fa fatica a mettersi d’accordo (tolta l’apparenza di facciata) o la giunta presieduta da Bellaria ha poche idee all’infuori delle feste. Entrambe le questioni ci dicono di un sostanziale stato di stallo, che va avanti solo per inerzia.