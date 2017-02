Un black out lascia al buio una vasta area del paese

Foto varie

Nella serata di martedì 7 febbraio un grave problema ad una cabina Enel di via Tito Speri, che si trova in località “Valle dei Merli” a Gemonio, ha determinato un black-out in tutta la zona che si estende nei pressi della azienda Usag e della strada che porta ad Azzio.

L’incidente, prontamente segnalato dai cittadini, sta avendo serie ripercussioni anche sul sistema idrico. Infatti, sono tutt’ora in funzione i bacini della parte alta del paese ma in questo momento le pompe per rifornirli sono fuori uso.

Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’Enel, i vigili del fuoco e gli addetti del Comune che stanno lavorando per ridurre i disagi e riparare i guasti.