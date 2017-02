Vicini di casa uniti contro i furti

Immagini generiche sicurezza, furti, ladri

È nato circa due anni fa il gruppo di Controllo del Vicinato di Porto Valtravaglia. Come in altri paesi, i cittadini hanno creato una rete per comunicare facilmente tra loro in situazioni che ritengono sospette o di pericolo.

Il gruppo, ad oggi, conta circa trecento iscritti che comunicano principalmente tramite Facebook, con un gruppo chiuso, o WhatsApp.

«Abbiamo deciso di creare questo gruppo dopo una serie di furti che si sono ripetuti in paese – spiega Roberto Pezzoni, uno dei fondatori del gruppo -. La nostra è una zona isolata che vede spesso situazione di furti in casa. Siamo sempre in contatto con i Carabinieri di Porto Valtravaglia e segnaliamo a loro le situazioni che ci sembrano sospette».

Per aderire al gruppo chiuso su Facebook è necessario essere residente a Porto Valtravaglia, Castelveccana o Brezzo di Bedero o avere un’abitazioni o un’attività nella zona. «Questo per proteggere anche i dati delle persone. Speriamo che il comune possa fare qualcosa per la sicurezza del paese, abbiamo chiesto da tempo un impianto di telecamere nelle zona».