Cane azzanna cane, la denuncia del Sindaco

cane aggressione

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del Sindaco Matteo Bianchi di un fatto avvenuto a Morazzone nella giornata di domenica.

Domenica pomeriggio in via Da Vinci, a Morazzone, è successa una cosa ignobile che è giusto si sappia per evitare che si ripeta: un cane di piccola taglia (Maltese) è stato azzannato da un’altro cane di razza a pericolo di aggressività, rendendo il piccolo moribondo.

La cosa inconcepibile è che il padrone ha portato un cane di quel genere in uno spazio pubblico frequentato in quell’istante da bambini, addirittura senza museruola; nel momento in cui ha visto il cane più piccolo, dimenandosi, e’ scappando dal padrone, morsicando al collo lo sfortunato.

Il responsabile sarà perseguito a norma di legge e dalla ATS veterinaria per le competenze del caso. Il Municipio sta valutando azioni sul proprietario irresponsabile, per aver contravvenuto a qualsiasi regola di buon senso in uno spazio pubblico. L’invito è quello di segnalare sempre alle forze dell’ordine e ad ATS la presenza di cani di una certa taglia e di una certa razza senza museruola in spazi pubblici, per prevenire fatti come questi ed affinché i proprietari vengano educati, con le buone o con le cattive, a seguire le regole. Ps: non pubblico la foto del povero cagnolino azzannato al collo perché è impressionate quanta brutalità ci sia stata

Foto di repertorio