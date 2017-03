Incubo autovelox? Ecco i dissuasori a Varese

La scopo è ridurre la velocità delle auto. Il Comune di Varese sta installando 30 dissuasori in varie parti di Varese, ma ha iniziato con tre punti, in via sperimentale, sulla scorta delle rilevazioni di velocità segnalate dal comando della polizia locale.

Galleria fotografica dissuasori velook autovelox 4 di 6

I tre luoghi sono: la via Saffi tra Velate e Avigno, a Masnago in via Giordani e alla Rasa.

I dissuasori non sono autovelox, anche se tra i cittadini oggi in tanti lo segnalano.

Velo Ok, o speed check come spesso vengono chiamati, non sono strumenti specificatamente previsti e regolati dal codice della strada. Essi, infatti, non possono essere utilizzati come mero componente della segnaletica in quanto non sono riconducibili ad alcuna categoria prevista.

Il vicesindaco Daniele Zanzi spiega: “All’interno dei dissuasori non saranno posizionati degli autovelox. Saranno invece installati dei radar che rilevano la velocità. Lo scopo è quello di dissuadere gli automobilisti dall’andare troppo forte e i luoghi scelti dalla sperimentazione sono quelli in cui ci è stata segnalata una velocità eccessiva delle auto”.

Oggi, giovedì 9 marzo 2017 alle ore 14.30 in via Saffi (salendo verso Velate dopo l’edicola) a Varese si terrà una conferenza stampa.