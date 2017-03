Luino e Alptransit: “Maroni ci affiancherà”

Foto varie

«Stamane in Regione Lombardia, facendo seguito alla lettera inviata dal Sindaco Andrea Pellicini al Ministro Graziano Delrio, ho incontrato il Governatore Roberto Maroni che mi ha dimostrato l’abituale vicinanza alle problematiche del nostro territorio».

Lo annuncia il vice sindaco di Luino Alessandro Casali in merito ad uno de temi che sta creando dibattito in città: la chiusura della ferrovia per sei mesi da giugno a dicembre per i lavori di adeguamento in vista di Alptransit.

«Maroni ci affiancherà in questa delicata fase relativa ad Alptransit – ha concluso Casali . A breve si terranno incontri tra le parti per sviluppare nuove strategie. Una problematica, quella di Alp Transit, senza colore politico e che riguarda tutti i territori comunali della nostra sponda lacustre».