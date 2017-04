Bettinelli: «Vincere in casa ci voleva. Ho visto passi avanti»

Varese - Varesina 2-0

Convincente prova del Varese al “Franco Ossola” che grazie ad una doppietta di Scapini guadagna i tre punti. La Varesina ha provato a impensierire la difesa biancorossa ma senza troppa convinzione.

«Finalmente abbiamo vinto, una prestazione così in casa ci voleva. C’è ancora da migliorare ma credo che abbiamo fatto dei passi in avanti – ha commentato Stefano Bettinelli –. Mi è piaciuto l’approccio della squadra. Forse abbiamo abbassato troppo il baricentro nel primo tempo e questo ha fatto salire la Varesina. Nella ripresa l’ingresso di Becchio ha spaccato la partita».

Il mister inoltre ha voluto spendere delle parole sugli esclusi: «Voglio fare un plauso a Ortolani e Lercara, che erano in tribuna, e ai panchinari. Stare fuori in partite come queste non è facile. Affrontano tutto con grande rispetto».

Parole amare invece per mister Marco Spilli: «Penso che il primo gol di Scapini sia viziato da fuorigioco. Nonostante ciò c’è amarezza. La squadra ha pagato il calo fisico nella ripresa ma penso che caratterialmente la gara sia stata affrontata bene. Purtroppo concediamo troppo e rispondere coi gol non è facile. Purtroppo bisogna fare sacrifici con la rosa corta. Il mercato è stato fatto tardi».

Contento della vittoria anche Matteo Simonetto: «Siamo veramente contenti per il risultato, volevamo dimostrare di fare bene anche in casa».

Più propositivo invece Francesco Gazo: «Grande partita, ma pensiamo subito alla prossima. Anche se non sarà facile, sono sicuro che possiamo vincerle tutte fino alla fine. Il gruppo è unito».