Doppio Scapini, il Varese ritrova il successo al “Franco Ossola”

Varese - Varesina 2-0

Ritrova la vittoria al “Franco Ossola” il Varese, che vince 2-0 il derby contro la Varesina grazie a una doppietta di Scapini. Buona la prestazione della squadra di mister Bettinelli, che sblocca la contesa dopo appena 30 secondi e raddoppia al 14’ della ripresa. Continua così la rincorsa dei biancorossi verso il primo posto, con il Cuneo primo solitario distante sempre due punti. Ma da questa sera Ferri e compagni sono al secondo posto con il Borgosesia, sorpassando la Caronnese, fermata in casa dal Legnano. Ora la Pasqua, poi ci sarà un impegno molto delicato per il Varese in casa del Gozzano. Un campo che in pochi hanno saputo violare in questa stagione e che nasconde molte insidie.

FISCHIO D’INIZIO – Il Varese deve rispondere alle vittorie di Cuneo, Inveruno e Borgosesia e per farlo deve riuscire a sconfiggere il fattore “Franco Ossola” dove non vince da troppe partite. Mister Stefano Bettinelli deve fare a meno dello squalificato Luoni e dell’acciaccato VIscomi in difesa. Si torna così alla difesa a quattro con Simonetto e Ferri al centro, Talarico a destra e Bonanni a sinistra. Il modulo biancorosso è il 4-2-3-1 con Scapini in attacco supportato da Vingiano, Piraccini e Innocenti. Per la Varesina, in crisi di risultati, mister Marco Spillo schiera un 3-5-2 con Frugoli e Anzano a formare il tandem d’attacco. Bella la cornice di pubblico dello stadio. Ingresso in campo dei giocatori accompagnato dai piccoli del Progetto Bimbo.

IL PRIMO TEMPO – Trenta secondi. Tanto basta al Varese per trovare il vantaggio. Azione caparbia di Vingiano e Innocenti, la palla passa tra le maglie della difesa ospite verso Scapini che con un colpo sotto d’esterno destro batte Varesio in uscita per l’1-0. La Varesina assorbe il colpo e prova a reagire. Al 5’ Anzano di testa su punizione dalla sinistra di Frugoli impegna Pissardo alla parata in angolo. La gara rallenta per un lungo tratto e per diversi minuti non ci sono occasioni. Bisogna aspettare il 30’ per un’emozione, che arriva di marca Varesina. Anzano decentrato a destra crossa per Oldrini che di testa manda a lato di pochissimo. Non succede più nulla fino al duplice fischio dell’arbitro e all’intervallo il Varese conduce 1-0.

LA RIPRESA – Poche emozioni a inizio secondo tempo. La Varesina spreca una punizione del limite con Anzano tirando contro un suo compagno, mentre il Varese alla prima occasione raddoppia. È il 14’ quando Scapini si regala la doppietta con un colpo di testa su cross di Piraccini dalla sinistra. Con il doppio vantaggio i biancorossi addormentano la sfida e abbassano i ritmi. La Varesina non porta pericoli alla retroguardia comandata da Ferri e i minuti passano senza emozioni. Nel finale è più pericoloso il Varese con un paio di discese di Talarico che però non trovano buona sorte. Al termine della gara i varesini si mettono in tasca tre punti fondamentali per la corsa al primo posto.

TABELLINO

Varese – Varesina 2-0 (1-0)

Marcatori: al 1’ pt e al 14’ st Scapini (V).

Varese (4-2-3-1): Pissardo; Talarico, Simonetto, Ferri, Bonanni; Gazo, Bottone (dal 32’ st Benucci); Vingiano (dal 26’ st Cusinato), Piraccini, Innocenti (dal 3’ st Becchio); Scapini. A disposizione: Bordin, Granzotto, Rolando, Giovio, Moretti, Gucci. All.: Bettinelli.

Varesina (3-5-2): Varesio; Caso, Albizzati, Musca; Oldrini, Di Caro (dal 29’ st Mira), Marzio, Martinoia (dal 12’ st Broggi), Groppo; Anzano (dal 24’ st Scapinello), Frugoli. A disposizione: Gallino, Sala, Menga, Castagna, Catta, La Marca. All.: Spilli.

Arbitro: sig. Ferrieri Caputi di Livorno (Zingoni e La Veneziana).

Note: serata serena, terreno in discrete condizioni; Calci d’angolo 4-5; Ammoniti: Ferri per il Varese; Martinoia per la Varesina. Recupero: 1’ + 4’. Spettatori: 2200 circa.