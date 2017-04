Due daini bloccati nell’Arnetta

Singolare salvataggio per due Daini che sono rimasti bloccati nell’Arnetta, il torrente che attraversa il sud della provincia. Intorno alle 8 di sabato mattina i vigili del fuoco sono stati chiamati per aiutare i due animali che sono rimasti incastrati in un tratto del corso d’acqua in via Giosuè Carducci. I due animali non riusciamo a uscire per la scarsa acqua presente in un tratto artificiale realizzato in cemento.

