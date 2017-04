Il Record Store Day da Carù riempie piazza Garibaldi

Un pomeriggio di musica indipendente, con micro-concerti di alta qualità: è il Record Store Day in piazza Garibaldi a Gallarate, promosso anche quest’anno da Carù Dischi.

Il Record Store Day è un evento che dal 2008 coinvolge ogni anno centinaia di negozi indipendenti di musica in tutto il mondo, con vendite straordinarie, uscite speciali e – appunto – esibizioni live. In provincia di Varese al Record Store Day hanno aderito quest’anno Record Runners di Varese e Carù a Gallarate. Il negozio guidato da Paolo Carù come già negli ultimi anni ha offerto un vero live collettivo in piazza Garibaldi: davanti alle vetrine si sono alternati Charlie Cinelli, Andrea Parodi, Daniele Tenca, Gary Hudson (Alex Kid Gariazzo), gli Hot Coals (Citterio & Tornabè), Jimmy Ragazzon, il Tommaso Caccia Trio e gli ospiti statunitensi Tim Grimm & Family Band.

Musica a stelle e strisce, camicioni a quadri, ragazzini e rocker di lungo corso, gallaratesi e appassionati venuti a Gallarate appositamente: il live ha man mano riempito lo spazio di fronte alla libreria e al negozio di dischi (peccato per la piazza lasciata completamente aperta al traffico). Un pomeriggio di musica di qualità che si è accompagnato anche allo showcase che Davide Van De Sfroos ha tenuto in piazza Libertà, per lanciare la serata al Teatro Condominio e il live a San Siro a fine primavera.

Leggi anche: Carù, una vita a 33 giri (su Varesefocus.it)