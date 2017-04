Primarie Pd: come, dove, quando

primarie varese de filippi 2015

Domenica 30 aprile si tengono le elezioni primarie per indicare il prossimo segretario nazionale del Partito Democratico. Alcune informazioni utili su come votare.

DOVE SONO I SEGGI IN PROVINCIA DI VARESE

Se sei iscritto al Partito Democratico e sei maggiorenne, voterai nel seggio corrispondente alla tua sezione elettorale. Trova il tuo seggio qui inserendo il comune di residenza e la sezione elettorale indicata sulla tua tessera elettorale. Domenica 30 aprile ricorda di portare con te un documento di riconoscimento, la tessera elettorale e la tessera del PD. Non ti sarà richiesto il contributo di 2 euro se hai rinnovato l’iscrizione entro il 28 febbraio 2017.

Se domenica 30 aprile vuoi votare alle Primarie del Pd ma sarai fuori dalla tua Provincia di residenza o momentaneamente all’estero, devi obbligatoriamente registrarti qui, entro le ore 12:00 di giovedì 27 aprile e stampare la ricevuta dell’avvenuta registrazione online. Successivamente ti verrà indicato via mail o sms, il seggio in cui potrai votare. Al momento del voto, ricordati di portare con te un documento di riconoscimento e la ricevuta dell’avvenuta registrazione online. Ti sarà richiesto un contributo di almeno 2 euro.

Se hai un’età compresa tra 16 e i 18 anni e domenica 30 aprile vuoi votare alle Primarie del PD, devi obbligatoriamente registrarti qui, entro le ore 12:00 di giovedì 27 aprile e stampare la ricevuta dell’avvenuta registrazione online. Successivamente ti verrà indicato via mail o sms, il seggio in cui potrai votare. Al momento del voto, ricordati di portare con te un documento di riconoscimento e la ricevuta dell’avvenuta registrazione online. Ti sarà richiesto un contributo di almeno 2 euro.

Se sei un elettore del Partito Democratico non iscritto, puoi votare domenica 30 aprile portando con te un documento di riconoscimento, la tessera elettorale e, se ti registri online, la ricevuta dell’avvenuta registrazione. E’ richiesto il contributo di almeno 2 euro. Per saltare la fila al seggio registrati qui, entro le ore 12:00 di giovedì 27 aprile. Se NON ti sei registrato online, potrai comunque registrarti direttamente al seggio domenica 30 aprile. Trova il tuo seggio qui inserendo il comune di residenza e la sezione elettorale indicata sulla tua tessera elettorale.

Se sei un cittadino UE residente in Italia e domenica 30 aprile vuoi votare alle Primarie del Pd, devi obbligatoriamente registrarti qui, entro le ore 12:00 di giovedì 27 aprile e stampare la ricevuta dell’avvenuta registrazione online. Successivamente ti verrà indicato via mail o sms, il seggio in cui potrai votare. Al momento del voto, ricordati di portare con te un documento di riconoscimento e la ricevuta dell’avvenuta registrazione online. Ti sarà richiesto un contributo di almeno 2 euro.

Se sei un cittadino non UE residente in Italia con regolare permesso di soggiorno o con ricevuta di richiesta di rinnovo e domenica 30 aprile vuoi votare alle Primarie del Pd, devi obbligatoriamente registrarti qui, entro le ore 12:00 di giovedì 27 aprile e stampare la ricevuta dell’avvenuta registrazione online. Successivamente ti verrà indicato via mail o sms, il seggio in cui potrai votare. Al momento del voto, ricordati di portare con te un documento di riconoscimento, il permesso di soggiorno o la ricevuta di richiesta di rinnovo e la ricevuta dell’avvenuta registrazione online. Ti sarà richiesto un contributo di almeno 2 euro.

