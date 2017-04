Tetto in fiamme a Bregano

Sabato 29 aprile, alle ore 13:30 i vigili del fuoco della sede di Varese e del distaccamento di Laveno Mombello sono intervenuti nel comune di Bregano (Va), in via Papa Giovanni VI per incendio tetto.



Per cause ancora in fase di accertamento, cinquanta metri quadri di copertura di un abitazione, sono stati interessati da un incendio. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, un’autobotte e un’autoscala hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Le operazioni sono state rese particolarmente difficili causa la presenza dei pannelli fotovoltaici.