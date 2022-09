Astuti: “Bene la fusione di Bardello, Malgesso e Bregano. La Regione finanzi i processi di aggregazione”

“Un atto coraggioso, che porterà sicuramente una semplificazione dei servizi per i cittadini e un risparmio di risorse”.

Il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti commenta così il progetto di legge che conclude le procedure per la fusione dei Comuni di Bardello, Malgesso e Bregano in Provincia di Varese e l’istituzione del nuovo Comune “Bardello con Malgesso e Bregano” approvato oggi in Commissione Affari istituzionali.

“Un grazie doveroso – afferma Astuti – va a tutti coloro che si sono spesi per la fusione, in particolare ai sindaci. Ora però Palazzo Lombardia se davvero crede nell’utilità delle fusioni, deve, come già fanno altre Regioni, mettere a disposizione le risorse necessarie alla realizzazione dei processi di aggregazione”.