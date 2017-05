Izi incontra i fan a Varese Dischi

musica generica

Izi, lunedì 8 Maggio, incontrare tutti i suoi fan a Varese. L’appuntamento è 15 a Varese dischi di via Manzoni 3, dove presenterà il suo ultimo progetto discografico: l’album “Pizzicato” prodotto da Thaurus su etichetta Sony Music.

A distanza di un anno dal suo primo disco ufficiale “Fenice” e dopo l’esperienza cinematografica della pellicola Zeta, “Pizzicato” è l’album che segna il grande ritorno in musica di uno dei rapper genovesi più amati e talentuosi della nuova scena rap italiana.

L’album, contenente ben 13 tracce inedite, è un mix sorprendente di elementi diversi in cui melodie vocali, sonorità trap, elettronica e testi rap diretti e taglienti s’intrecciano perfettamente in un tutt’uno davvero sorprendente.

“Fuori”, “Tutto Torna”, “Distrutto” e “Pizzicato”, brano che titola l’intero lavoro, sono solo alcuni dei brani inclusi nel disco, che si arricchisce inoltre di preziosissime e importanti collaborazioni e featuring con alcuni dei migliori rapper del panorama italiano. Da “Dopo Esco”, brano in feat con il grande Fabri Fibra, a “Bad Trip” in feat con Caneda e “Come me” in feat con Enzo Dong, all’interno del nuovo album non manca inoltre la collaborazione con Tedua e Vaz te’ nel singolo “Wild Bandana”.

Tutti i fan potranno farsi autografare da Izi la copia dell’album Pizzicato disponibile in tutti i negozi di dischi e nei digital store dal 5 Maggio.