La terza edizione della “Camminata in Rosa”, organizzata da Andos Varese Onlus, inserita nel programma del trentennale e dedicata alla memoria della volontaria Rosi Divittini si è svolta domenica 28 maggio con una numerosa partecipazione di amici, sostenitori e bimbi, nonostante l’ampio ventaglio di eventi offerto in città, in questa bella giornata di sole.

All’arrivo i partecipanti sono stati premiati, con una medaglia ricordo, da Marina Castelnuovo testimonial di Andos varese e madrina della manifestazione.

Tutti hanno comunque gradito il congruo ristoro offerto all’associazione da Iper Belforte.

«Un particolare ringraziamento va all’amico Maurizio Benetazzo per la preziosa collaborazione – fanno sapere gli organizzatori – e agli esercenti che si sono impegnati nella prevendita: CaffË Firenze, Le Corti; Pasticceria Sartorelli; Pasticceria Brenna; Gelateria La Dulce Argentina».