La pioggia non ferma l’affetto per l’Openjobmetis: in tanti per il saluto di fine stagione

Squadra che non vince, le si vuol bene lo stesso. Almeno a Varese, dove in tanti sono passati nel cortile del Caffé Broletto per salutare i giocatori che hanno vestito la maglia dell’Openjobmetis in una stagione non propriamente memorabile.

Galleria fotografica La Pallacanestro Varese chiude la stagione con il saluto ai tifosi 4 di 9

Ma anche con la pioggia (spesso battente), il ringraziamento ai tifosi organizzato dalla società ha avuto successo anche se è difficile quantificare un numero preciso dei presenti. Due le cose certe: Nico Mannion il più coccolato, Sean McDermott quello più citato dai tifosi alla domanda: “Chi vorresti tenere?” oltre al Red Mamba, s’intende.

Inutile scucire notizie ai diretti interessati: su per giù la situazione odierna è la stessa descritta pochi giorni fa nel NOSTRO ARTICOLO relativo ai contratti in essere dei diversi giocatori. Un elenco da cui – nostra negligenza – mancava Librizzi che sta curando la spalla sinistra operata un mese fa, per adesso con tanta fisioterapia in attesa di tornare a sforzarla. Ad aprire la serie delle interviste ufficiali è stato Nico Mannion che glissa – ma non può fare diversamente – sul futuro ribadendo però un concetto già espresso: «A Varese ho ritrovato il piacere dello stare tanto in campo dopo due anni difficili e in pochi mesi ho vissuto tanti momenti belli». Intanto è tra le nomination per l’MVP della stagione in Serie A.

LE PAROLE DI NICO MANNION



Nella prima parte della serata, prima dell’apertura al pubblico, con la squadra si sono intrattenuti sponsor e consorziati oltre ai dirigenti capitanati da Toto Bulgheroni. Che – nell’intervista concessa alla stampa (punzecchiata dal presidente) – ha ribadito un concetto: «Abbiamo cercato di fare del nostro meglio con le risorse a disposizione». Per convincere nuovi sostenitori ad affiancare la Pallacanestro una ricetta c’è: «Basta portarli una volta al palazzetto e si accorgeranno del calore che c’è intorno alla squadra».

Per la verità al Broletto ha fatto capolino anche un imprenditore che sta investendo nello sport, l’ex candidato sindaco di Torino Paolo Damilano, CEO del Gruppo Damilano che opera in ambito agroalimentare (il marchio più noto è l’acqua Valmora). Vedremo se ci saranno sviluppi positivi da questo “contatto”.

LE PAROLE DI TOTO BULGHERONI

La squadra era presente al completo con Gabe Brown nelle vesti di showman, Scott Ulaneo particolarmente gettonato dal pubblico femminile e con Sean McDermott che ha salutato a nome dei compagni sottolineando la «grande energia» garantita dai tifosi biancorossi in ogni occasione. Come dicevamo, ogni approfondimento su eventuale permanenza a Varese è pressoché inutile anche se un giocatore importante come Davide Moretti – qui sotto l’intervista completa – ha detto chiaramente di voler restare qui. «A me piacerebbe tantissimo restare e continuare con questo rapporto».

LE PAROLE DI DAVIDE MORETTI