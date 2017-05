Lavori alla Canetta quasi ultimati: si riapre a settembre

lavori di ristrutturazione primaria canetta

Mancano ormai pochi mesi e la primaria Canetta di Sant’Ambrogio a Varese tornerà “come nuova”. Dopo anni di attesa e una lunghissima fase progettuale legata al reperimento di fondi, al patto di stabilità e a intoppi burocratici, in agosto si completerà l’opera di ristrutturazione costato 800.000 euro.

Il Sindaco Davide Galimberti ha inviato una lettera a ai rappresentanti dei genitori e all’associazione genitori per informarli sull’andamento del cantiere:

«Cari genitori,

I lavori alla Scuola Canetta proseguono e siamo lieti di informarVi che termineranno entro la fine del prossimo mese di agosto: la scuola sarà quindi riaperta normalmente con il nuovo anno scolastico. Vista l’importanza della Vostra scuola, abbiamo voluto accelerare il più possibile i lavori e siamo molto soddisfatti di comunicarVi che il cantiere chiuderà con 6 mesi di anticipo rispetto a quanto previsto.

Intendiamo inoltre illustrarVi nel dettaglio quali novità potranno trovare le Vostre figlie ed i Vostri figli al rientro a scuola. A settembre, infatti, l’edificio scolastico della Canetta sarà più moderno, più sicuro e più efficiente. Per costruire il futuro della nostra città è indispensabile partire anzitutto dalle giovani generazioni. Ma alle intenzioni devono seguire fatti concreti. Per questo da subito abbiamo voluto che i lavori nella scuola Canetta si realizzassero nel minor tempo possibile per ridurre al minimo i disagi.

Ecco nel dettaglio i lavori eseguiti dal Comune di Varese nella Scuola Canetta:

- ricostruzione di tutti i solai interni, dei bagni e dei pavimenti al piano primo: è in corso proprio in questi giorni il restauro delle decorazioni a rivestimento delle aule e dei corridoi per mantenere la storicità dell’edificio scolastico.

- rifacimento integrale del tetto dell’edificio più antico, con inserimento di isolamento finalizzato a migliorare le prestazioni energetiche.

- integrale intonacatura delle facciate.

- sostituzione del pavimento della palestra con risanamento delle murature, nonché sostituzione dei serramenti del campo gioco.

- sostituzione di tutti i serramenti dell’edificio nuovo eliminando così la forte dispersione termica.

- rifacimento integrale del tetto dell’edificio nuovo e sistemazione del cortile.

- sostituzione di tutte le lampade d’illuminazione esterna, e sostituzione delle lampade d’illuminazione dei corridoi che sono state sostituite con elementi a LED per ottenere risparmio nei consumi ma qualità nelle prestazioni.

- sostituzione della pensilina d’ingresso dell’edificio più antico.

- sostituzione del rialzo del parapetto in ferro battuto del balcone dell’edificio vecchio.

- sostituzione dei maniglioni anti panico per raggiungere la massima sicurezza dell’edificio.

Da questa breve descrizione è evidente che restituiremo alla città una scuola moderna, sicura e funzionale. L’occasione ci è anche utile per ringraziare le famiglie, il corpo docente e ausiliario e la dirigenza della scuola Canetta per la collaborazione nell’affrontare la delicata fase del cantiere. Siamo convinti che i contenuti disagi di questi mesi saranno ripagati da una bellissima scuola in cui far crescere i nostri bambini».