Lite per strada, ferito da due coltellate

Ieri sera, venerdì 26 maggio, alle 19.00, in viale Santuario a Saronno, un 53enne italiano del luogo è stato ferito con due fondenti sferrati all’addome, da un saronnese. L immediato intervento di una pattuglia della Stazione Carabinieri di Saronno ha permesso di rintracciare in pochissimi minuti il responsabile, che è stato arrestato.

Si tratta di G. C. 45enne, di Saronno appunto, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo non ha saputo fornire un valido movente, e ha affermato di aver colpito il 53enne per questioni futili. L’uomo ferito è stato medicato all’ospedale di Saronno e dimesso. Non è grave. L’arma non è stata ritrovata.