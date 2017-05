Lorenzo Di Renzo a capo della sezione giovanile di Rivoluzione Cristiana

Lorenzo Di Renzo nominato responsabile provinciale per le attività giovanili della provincia di Varese di Rivoluzione Cristiana. La scelta è stata annunciata dall’Onorevole Giampiero Catone, Coordinatore nazionale del movimento.

Di Renzo, studente liceale di diciotto anni ha sempre mostrato passione per la politica appresa in casa: è figlio di Cristina Scolari, assessore provinciale di fede leghista con la giunta Ferrario. Il giovane studente è già componente della Direzione Nazionale del partito fondato dall’Onorevole Gianfranco Rotondi e componente dell’associazione culturale Amici di Magdi Allam Varese.

Alla nomina, Lorenzo Di Rienzo ha affermato: “Ritengo che ad oggi non ci sia niente di più rivoluzionario che riscoprirsi umani in un mondo fatto di cinismo ed individualismo. Il mio impegno sarà rivolto a tutti quei concittadini che, a causa di una crisi economica sempre più dilaniante, sono stati dimenticati dalle Istituzioni. Mi auguro che il coordinamento possa crescere e arricchirsi di giovani decisi e determinati a modificare l’attuale assetto socio-politico in meglio: Ne va del nostro futuro”.