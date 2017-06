Hotel Campo dei Fiori, posti “volatilizzati” in pochi minuti. “Tante richieste”

Riapre al pubblico il gioiello Liberty di Giuseppe Sommaruga

Posti “volatilizzati” in pochi minuti. Un episodio che si era già verificato nel fine settimana precedente: i biglietti per visitare l’hotel del Campo dei Fiori, dall’apertura delle prenotazioni, sono esauriti nel giro di pochi minuti. Questa volta ne sono bastati cinque minuti, la volta precedente meno.

Galleria fotografica Dentro il Grand Hotel Campo dei Fiori 4 di 25

“Com’è possibile?” si chiedono in molti. «L’offerta è inferiore alla domanda - spiega Andrea Zoccali Capo gruppo Fai – Giovani Varese -. Quando vengono aperte le iscrizioni ci sono moltissime persone collegate e questo è il motivo per cui i posti esauriscono nel giro di pochi minuti. Tutti i posti disponibili sono online e destinati al pubblico, noi non abbiamo posti riservati o destinati ad altri.

Siamo un gruppo di giovani volontari, tutti studenti o lavoratori, spesso entrambe le cose, che hanno deciso di dedicare parte del loro tempo al progetto di riapertura al pubblico del Grand Hotel. Da cittadini, concretizzare questo progetto è un sogno che si avvera; da volontari stiamo impiegando tutte le nostre forze per consentire a più persone possibile di accedere a questo magnifico luogo. Il rispetto delle norme di sicurezza ci impone di fare accedere al massimo venti persone per volta nella struttura: ci vorrà un po’ di calma, ma riuscire a far respirare l’aria della belle époque e di cinque decenni d’abbandono ad alcune migliaia di varesini è un fantastico – non scontato – risultato. Continueremo a impegnarci per fare sempre meglio.».

COME SI PRENOTA?

Si entra SOLO su prenotazioni al sito www.faiprenotazioni.it. Una volta atterrati sul sito si apre la mappa dell’Italia, si seleziona quindi la Lombardia e poi Varese, sulla colonna destra in basso. QUI dovete selezionare le date che vi interessano e quindi la scheda DI PRENOTAZIONE per singole persone.

Non è possibile prenotarsi in altro modo. Sul sito sarà possibile trovare le schede di prenotazione per i due fine settimana successivi (e non fino a fine luglio).

I posti a disposizione sono 240 ogni fine settimana di apertura, che in totale sono 10 dal 28 maggio al 30 luglio. I gruppi (fino 20 persone ) invece, possono mandare una mail a faigiovani.varese@fondoambiente.it

I prossimi appuntamenti in programma sono:

24-25 giugno (con prenotazione alle 21:00 di lunedì 19 giugno)

1-2 luglio (con prenotazione alle 21:00 di lunedì 26 giugno)

8-9 luglio (con prenotazione alle 21:00 di lunedì 3 luglio)

15-16 luglio (con prenotazione alle 21:00 di lunedì 10 luglio)

22-23 luglio (con prenotazione alle 21:00 di lunedì 17 luglio)

29-30 luglio (con prenotazione alle 21:00 di lunedì 24 luglio)