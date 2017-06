Matteo Fedeli al Sacro Monte

musica generica

Domenica 11 giugno, il Sacro Monte di Varese sarà lo scenario, a partire dalle ore 16.00, di un’intera serata di musica e concerti, nell’ambito dell’iniziativa Suoni d’autore. The soul of Guarneri. Su invito di Archeologistics, grande interprete sarà il Maestro Matteo Fedeli, noto in tutto il mondo grazie alle numerose esibizioni, più di 600, che lo hanno visto esibirsi con ben 25 fra i più preziosi violini mai realizzati. Il Maestro Fedeli esplora oggi e porta all’attenzione del grande pubblico, le sonorità antiche e affascinanti degli strumenti nati dalle mani sapienti di celebri liutai cremonesi, come Guarneri e Amati.

A inaugurare il ricco programma della serata sarà una Salita musicale al Sacro Monte: format tutto nuovo che valorizza al meglio il suggestivo percorso delle cappelle che ritmano la salita lungo la Via Sacra. A partire dalle ore 16.00, il Maestro Fedeli accompagnerà il pubblico lungo tutto il percorso pedonale del Sacro Monte, dalla Prima Cappella alla Quattordicesima, dando vita, di volta in volta, ad alcune tappe musicali, in cui le melodie si armonizzeranno magnificamente con l’architettura delle cappelle, palcoscenico d’eccezione grazie alla loro posizione sopraelevata rispetto alla via, e con il paesaggio che le accoglie.

A queste se ne alterneranno altre animate dalla presenza del liutaio Udino Lazzarin. Proprio lui svelerà segreti e tecniche dell’antica arte della liuteria, eccellenza assoluta del nostro Paese. Lungo la salita, il pubblico potrà ripercorrere di tappa in tappa, attraverso la viva voce di un artigiano, l’affascinante processo di creazione di un violino, dalla forma grezza al pezzo finito: disegno, scelta dei legni, strumenti di lavoro, vernici e lacche, contribuiscono quasi magicamente a generare strumenti unici e durevoli, proprio grazie alla massima cura profusa dai professionisti del settore nella definizione di ogni dettaglio.

Al termine del percorso delle cappelle, la serata musicale continua alle ore 18.00 con il recital per violino e pianoforte presso l’Atelier di Casa Museo Lodovico Pogliaghi. Con il modello in gesso del portale maggiore del Duomo di Milano quale sfondo monumentale, il Maestro Fedeli si esibirà con il violino Andrea Guarneri del 1694; lo strumento, in viaggio per l’Italia, incontra il grande pubblico quale simbolo delle eccellenze di arti e mestieri che rendono unico il nostro Paese.

Matteo Fedeli sarà accompagnato al pianoforte (un Pleyelle messo gentilmente a disposizione della casa museo dalla signora Serena Klemm) dal Maestro Antonio Scaioli, docente presso il conservatorio di Como. Il concerto costituirà la prima occasione per apprezzare da vicino la splendida versatilità sonora e la timbrica entusiasmante del pregiato violino, capace di interpretare con grande plasticità un repertorio vario ed eclettico che spazia dell’antico al contemporaneo, con musiche di De Falla, Massenet, Bartok, Paganini e Brahms. Al concerto seguirà un ricco aperitivo presso la terrazza dei Rustici di Casa Pogliaghi, appuntamento divenuto ormai una tradizione nelle sere estive del Sacro Monte.

Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. Biglietto € 15,00 (comprensivo di ingresso alla casa museo, concerto e aperitivo).

Per informazioni e prenotazioni: info@casamuseopogliaghi.it, +39 3288377206.

Alle ore 21.00, gran finale di serata con il concerto conclusivo per violino e orchestra presso l’antico Santuario di Santa Maria del Monte. Per l’occasione, Matteo Fedeli con il prezioso Guarneri sarà affiancato dall’orchestra Solo d’Archi Ensemble, associazione musicale nata con lo scopo di promuovere manifestazioni ed eventi musicali in Italia e all’estero. Anche per questo appuntamento è stato pensato un repertorio vario e accattivante che vede in programma brani di Holst, Ciaikowsky, Saint-Saens, Danti e Achron. La performance animerà quindi una serata ricca e coinvolgente che terminerà con un regalo per il pubblico, che potrà ascoltare da vicino, quasi a tu per tu, la voce dello straordinario violino creato più di trecento anni fa dalle mani sapienti di Andrea Guarneri. Iniziativa a ingresso libero fino a esaurimento posti, non è necessario prenotare.

In occasione della serata, la funicolare del Sacro Monte rimarrà eccezionalmente attiva fino alle ore 23.30.