Un mese di feste e sport per aiutare i giovani di Accumoli ed Amatrice

Il terremoto fa morire le case. La mancanza di giovani fa morire le comunità. Affinché questo non accada, a Gavirate, da mesi, ci sono oramai 32 associazioni che stanno lavorando per raggiungere un obiettivo importante: regalare ai ragazzi di due paesi colpiti dal terremoto, Accumoli ed Amatrice, un motivo in più per restare, ricostruire, aiutare, abitare e perché no, mettere su famiglia e ridare una speranza a questi luoghi meravigliosi e così provati dal sisma dell’estate scorsa.

Così, nella suggestiva cornice della Corte dei Brut – un’antica fortificazione militare riadattata a cascina e oggi a delizioso ritrovo gastronomico e culturale – è stata presentata questa mattina la grande iniziativa che concluderà la prima parte di questo progetto finalizzato alla raccolta fondi per realizzare “Casa futuro”, grande centro aggregativo dei giovani gestito dalla Caritas di Rieti sulle fondamenta di uno stabile già esistente ma lesionato dalle scosse.

Ci vorrà oltre un milione e mezzo, ed è per questo che “Gavirate per i giovani di Accumoli ed Amatrice” sta per inaugurare una grande festa di piazza domenica prossima, e oltre due settimane di sport e socialità sotto i colori del seguitassimo “Giugno Sport”.

AMATRICIANA E PALLONCINI – Il primo evento della durata di un giorno intero come detto si terrà domenica 11 giugno a Gavirate nella piazza del mercato a partire dalle 10.

«Mangeremo spaghetti all’amatriciana e risotto, faremo lanciare ai nostri bimbi un palloncino con un messaggio rivolto agli amici dei paesi terremotati. Ma ci sarà molto altro – racconta Gianni Lucchina, consigliere comunale e presidente del comitato per i giovani di Accumoli ed Amatrice – . Ci saranno esibizioni di atlete, spettacoli musicali, gonfiabili e laboratori per i bambini, pizza acrobatica…Insomma uno spettacolo di piazza imperdibile, per il quale chiediamo ai nostri concittadini, che finora non ci hanno delusi, di mettersi una mano sul cuore e l’altra sul portafogli».

Lucchina ha sottolineato quanto si stato impegnativo, ma anche gratificante, riuscire a mettere insieme una così ampia compagine di soggetti interessati in questo progetto: «Siamo riusciti nell’intento di coinvolgere tutti, dai giovani degli istituti superiori ai ragazzi delle scuole alberghiere di Varese che ci daranno una mano a servire; dalle tante aziende che offriranno i loro prodotti ai 16 richiedenti asilo, anche loro in prima linea per rendersi utili in questa iniziativa. Sarà, davvero, un evento da non perdere: venite in tanti».

L’evento sarà seguito da una diretta per l’intera giornata da Radio Due Laghi.

IL GIUGNOSPORT – Anche don Andrea Garibioldi era presente alla conferenza stampa dove ha annunciato che i motori del Giugno Sport sono oramai caldi e dal 15 giugno e fino ai primi di luglio sarà possibile seguire i tanti appuntamenti di questo evento, attrattiva per molti giovani anche da fuori città. Tema di quest’anno “Un traguardo per tutti”. Si è parlato di terremoto e di quanto lo sport e la comunità possa servire; il pensiero va al momento in cui viviamo, al terrorismo e alle tante paure che si palesano nel presente: è forse anche questo il traguardo da superare, magari aiutando gli altri.

E qui, il pretesto per stare insieme è davvero ad ogni ora: dagli incontri su Leopardi all’arte, dai libri sulla pallacanestro alle storie di vita vissuta con pienezza anche nelle difficoltà della disabilità; mostre, cinema e teatro. Anche qui la cucina è sempre ben fornita e dotata di ampio stand gastronomico. Poi tornei, tornei e ancora tornei: soprattutto di calcio, anche per ricordare tanti ragazzi “anima” di questa festa e che oggi non ci sono più: rivivranno nei memorial ad essi dedicati e nei ricordi degli adulti venuti grandi a suon di serate fatte di calci al pallone e salamelle, musica e compagnia in quel periodo di mezzo fra la fine della scuola e l’inizio dell’estate vera.

IL 2 LUGLIO – Questa data sarà importante per l’intero progetto a sostegno dei giovani dell’Italia Centrale perché terminerà la prima fase dove si faranno i conti dei fondi raccolti. Per questa data è in programma un evento speciale ed è attesa una delegazione di giovani di Accumoli ed Amatrice che verranno a Gavirate assieme a don Fabrizio, referente della Caritas che sta curando il progetto e che nel corso della recente visita del Papa a Milano ne ha parlato con altre diocesi lombarde, coinvolte per dare forma a “Casa futuro”.

INFO:

gavirateperaccumoliamatrice@gmail.com

Pagina Facebook: Gavirate per i Giovani di Accumoli ed Amatrice

Le coordinate bancarie per chiunque volesse contribuire:

GAVIRATE PRO SISMA c/o Assoc. L’immaginario c/c n. 2017 presso Banco BPM – Agenzia di Gavirate – Via XXV Aprile IBAN : IT67 E 05034 50250 0000 0000 2017