Maurizio Ampollini nuovo presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus, nella giornata di giovedì 13 luglio, ha eletto Maurizio Ampollini quale nuovo presidente dopo le dimissioni di Luca Galli, indagato dalal Guardia di Finanza in un’inchiesta che ipotizza vari tipi di retai, dall’assocazione a delinquere a riciclaggio, truffa, abuso in intermediazione finanziaria.

«Con spirito di servizio – dichiara il nuovo presidente – assumo questo incarico per continuare e rilanciare con rinnovato vigore le attività della Fondazione, in tutti i campi in cui opera, con massima attenzione ai nostri interlocutori, Enti Locali, Enti del Terzo Settore e tutte le realtà del Non Profit della provincia».

Maurizio Ampollini, di Malnate, è attivo nel volontariato da più di trent’anni; professionalmente dirige il CESVOV (Centro di Servizi per il Volontariato della provincia di Varese).