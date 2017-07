Notte in stazione per i richiedenti asilo di Busto

Protesta profughi giorno 2

Hanno trascorso la notte alla Stazione dello Stato di Varese i richiedenti asilo del centro di via dei Mille di Busto Arsizio che ieri hanno lasciato la struttura a cui sono affidati per incontrare il Prefetto.

I profughi, un centinaio in tutto, sono arrivati ieri pomeriggio attorno alle 13 con valigie e borsoni, seriamente intenzionati a non far ritorno a Busto Arsizio nella struttura gestita dalla KB srl (posizione ribadita anche con alcuni striscioni).

L’incontro in Prefettura con una delegazione dei richiedenti asilo c’è stato, ma non ha sbloccato la situazione e gran parte dei richiedenti asilo non ha voluto fare ritorno a Busto. La notte comunque è trascorsa tranquilla, con la Polizia a presidiare il gruppo rimasto a Varese.

Questa mattina in Prefettura è in corso una riunione per organizzare la giornata e vedere se si riesce a trovare una soluzione.

