Sabato sera con la “battaglia dei cuscini”

pillow fight battaglia cuscini

Sabato sera insolito per la città degli amaretti dove il Distretto urbano del Commercio, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale e di Ascom, propone una vera e propria battaglia di cuscini.

L’evento, un’assoluta novità per la città degli amaretti, si terrà sabato 15 luglio alle 21 in piazza Libertà. A dar vita alla battaglia saranno proprio i saronnesi, di tutte le età. “Andrà in scena uno spettacolo molto particolare – anticipa l’assessore al Commercio Francesco Banfi – al quale gli attori che vi prenderanno parte saranno nientepopodimenoche gli spettatori stessi!”. Una pioggia di morbidissimi cuscini verranno proposti come strumento per giochi tra più e meno piccoli: non occorrerà portare materiale proprio, che non sarà comunque ammesso: l’organizzazione fornirà tutto all’interno del campo di gioco.

La serata sarà animata anche da musica e punti di ristoro che faranno da contorno all’evento. “Ovviamente – conclude Banfi – ci sarà la possibilità di fare shopping, approfittando dei saldi, nei negozi nel centro”