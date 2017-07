Tu@Saronno interroga Fagioli: \"Perchè una sola convocazione per la commissione sicurezza?\"

Dopo le accuse di “deriva censoria” avanzate dal Pd per la decisione del rigettare una mozione ed un’interpellanza nuovo affondo delle opposizioni a carico dalla maggioranza. Questa volta a scendere in campo è la lista civica Tu@Saronno con una nota di Alessandro Galli.

Il tema è quello della sicurezza e in particolare della commissione che dovrebbe permettere alle forze politiche di affrontare il problema: “Si teneva un anno fa di questi tempi, esattamente il 7 luglio del 2016, la prima e finora unica riunione della Commissione Sicurezza – spiega Galli che inizia con un excursus storico – Una commissione fortemente voluta dalla Lega, che già l’aveva chiesta durante l’amministrazione Porro vedendo però la sua proposta bocciata (noi di Tu@Saronno votammo a favore). Ci saremmo quindi aspettati una grande attività di questa commissione, che aveva senso prima – quando l’opposizione non parlava d’altro – e continua ad avere senso anche oggi che molti problemi legati alla sicurezza restano irrisolti”.

Diverse le critiche mosse dalla lista civica: “Due anni di Lega al governo e una sola riunione. Il perché è francamente incomprensibile ma il sindaco Alessandro Fagioli, che ha tenuto per sé la delega alla sicurezza, potrà se vorrà spiegarlo. Purtroppo, il nuovo regolamento delle commissioni voluto dalla maggioranza impedisce che il vicepresidente – espresso dalla minoranza – possa indire una convocazione, per cui alle opposizioni non resta che aspettare. e informarsi attraverso quello che tutti leggono sui giornali e confrontandosi con i cittadini”. Galli prosegue con alcune proposte di temi che potrebbero essere messi all’ordine del giorno della commissione: “Un vero peccato, perché la sicurezza a Saronno resta un problema importante sul quale vorremmo sapere come si sta operando. Tra i temi che si potrebbero affrontare ci sono furti in casa, truffe agli anziani, situazione in stazione, incidenti stradali, esito sperimentazione vigilanti in centro, novità sull’assunzione di nuovi agenti di polizia locale, utilizzo del Daspo urbano”.

La chiosa è comunque un’apertura alla collaborazione: “Ovviamente preferiremmo parlare al sindaco non a mezzo stampa, ma confrontarci con lui e gli altri commissari su questi e altri temi. Ci auguriamo che sarà possibile farlo a settembre, dopo la pausa estiva in cui molti commissari saranno in ferie, perché i problemi di sicurezza di Saronno non sono certo svaniti nel nulla, e questa commissione, giustamente istituita, merita di essere convocata e fatta lavorare”