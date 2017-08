“Bus gratis per 5 persone…con i parcheggi esterni”

I varesini si recano in “pellegrinaggio” in questi giorni a Palazzo Estense, ma non certo per fare un fioretto.

All’ufficio anagrafe sono in distribuzione i pass auto per i residenti, ma è iniziato anche l’acquisto degli abbonamenti “utenti frequenti” e “pendolari”. Le grandi (belle o brutte) novità del piano della sosta, ribattezzato “Varese si muove”, sono visibili da tutti: strisce blu a pagamento in molte strade e altro.

All’inizio di settembre sarà attivato il primo “park & bus”; l’area dove si potrà lasciare la macchina, per tutto il giorno, pagando 10 centesimi e ottenendo in cambio due ticket del bus gratuiti per andare e tornare dal centro cittadino.

L’assessore Andrea Civati spiega qualche novità che non sapevamo ancora.

Come si pagherà?

“Nell’area dello stadio vi sarà un parcometro di nuova generazione. Nello schermo apparirà una scritta con la richiesta di inserire il numero di targa e quante persone viaggeranno. Si potrà inserire un numero di persone fino a un massimo di cinque. Ogni cittadino potrà inserire la moneta, o le monete, corrispondenti al numero di persone, fino a un massimo di 50 centesimi”.

Si può pagare con una moneta da 50 per tutti e 5 gli utenti, oppure vanno inseriti 10 centesimi per volta?

“Si può pagare con una moneta da 50”.

La macchinetta dà il resto?

“No”.

Cosa c’è scritto nel biglietto?

“Il numero di targa dell’auto, il giorno e l’orario”.

Perché cinque persone?

“E’ una scelta per incrementare il car pooling. Poi vi saranno dei controlli ma il tema è quello della collaborazione e fiducia nei cittadini”.

Il biglietto del bus è a tempo e vale per tutto il giorno, o vale solo per andata e ritorno?

“Vale solo per andata e ritorno”.

Quanti posti auto metterete a disposizione?

“Tutti quelli del parcheggio di via De Gasperi. Non realizzeremo altre strisce e l’area rimarrà come è oggi, aperta a tutti. Dunque si parcheggerà fino a esaurimento e la potrà utilizzare ogni tipologia di utente, anche durante le partite di calcio”.

I parchimetri quando saranno installati?

“A giorni, al massimo entro la metà di settembre. La ditta che ha vinto l’appalto di Avt ha realizzato un software diverso da tutti gli altri, appositamente per Varese. Siamo la prima città in cui viene testato”.

Si potrà pagare anche con bancomat e carta di credito?

“No, lo escluderei, visto anche l’importo esiguo”.

E gli altri tre “Park & bus” previsti alla Schiranna, Iper Belforte e zona Carrefour Bizzoero?

“Quello dello stadio è il più capiente. Gli altri apriranno a seguire, in breve tempo, entro il mese di ottobre al massimo”.

L’obiettivo qual è?

“Incentivare il più possibile il car pooling e mettere pochi vincoli a questo tipo di servizio. E’ una sperimentazione e la sottoporremo a verifica costante. Correggeremo eventuali errori”.

Veniamo ad altre domande. I lettori di Varesenews ci chiedono spesso che cosa deve fare un abbonato che dovesse trovare tutti i posti occupati nelle vie dedicate ai parcheggi “utenti frequenti” o “pendolari”.

“Monitoriamo ogni giorno il numero di permessi e abbonamenti che stiamo rilasciando. Oggi la nostra analisi ci dà la ragionevole certezza che le persone trovino sempre posto. Se dovessero esserci problemi ricalibreremo l’offerta. Per gli abbonati pendolari ci sono 400 posti disponibili, è un’area davvero vasta. A Biumo Inferiore non ho mai visto i posti tutti occupati e in ogni caso gli utilizzatori senza abbonamento non lasciano l’auto per molto tempo, e dunque il turn over è assicurato”.

Come sta andando la distribuzione dei pass all’ufficio anagrafe?

“Io sono qui anche questa mattina, a fornire informazioni. Le cose stanno andando bene, la gente è ragionevole e tranquilla”.

Le strisce blu però sono oggetto di polemica. Domanda, non era meglio comunicare subito l’elenco della vie in cui gli stalli diventavano a pagamento? Si sarebbe evitato l’effetto sorpresa, o no?

“Questo è un aspetto comunicativo, ma il piano è noto dal 29 marzo, quando l’abbiamo approvato. L’area degli stalli blu è nota e nessun cittadino in questi giorni, in comune, è giunto lamentandosi della sorpresa”.

A che punto è il nuovo parcheggio di Via Sempione?

“La commissione sta effettuando l’analisi delle offerte per l’appalto. I lavori partiranno più avanti, ma comunque con tempi concordati con i commercianti. Un’idea potrebbe essere quella di farli partire nel 2018, dopo i saldi del periodo di natale e capodanno”.

A suo parere come sta andando il nuovo piano della sosta?

“Io sono soddisfatto e ringrazio i cittadini. Sono già stati fatti diversi abbonamenti sia dagli utenti frequenti che dai pendolari. Sarà un grande cambiamento in meglio”.