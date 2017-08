C’è Sant’Ambrogio in strada

Visite guidate alla scoperta del quartiere e delle tradizioni del borgo, cortili aperti, musica, spettacoli teatrali e attività per bambini. Tutto questo è “Sant’Ambrogio in Strada” l’iniziativa che si svolgerà domenica 3 settembre nelle vie dello storico quartiere cittadino.

L’evento nasce da un’idea dell’Associazione Coopuf, in collaborazione con i commercianti di Sant’Ambrogio Olona e con il patrocinio del Comune di Varese proprio con l’obiettivo di valorizzare i rioni varesini. Per una giornata il quartiere si metterà in mostra e le attività locali si presenteranno al pubblico, il tutto arricchito da un fitto programma di iniziative musicali, teatrali, spettacoli per bambini, artigianato a chilometro zero e molto altro ancora.

A presentare l’evento Sant’Ambrogio in Strada erano presenti questa mattina in conferenza stampa l’assessore alle Politiche giovanili Francesca Strazzi e per l’associazione Coopuf, Andrea Minidio e Stefano Morandini.

“L’obiettivo è quello di rilanciare il rione e far conoscere le tradizioni del borgo anche ai più giovani – Dichiara Andrea Minidio dell’associazione Coopuf – L’idea è quella di aprire per un giorno le porte del quartiere unendo le proposte artistiche musicali alla conoscenza delle radici storiche del rione”.

“Abbiamo sostenuto questa bella iniziativa anche perché nasce proprio dai cittadini e dalle attività commerciali del quartiere che si sono uniti per organizzare una splendida giornata che accedesse i riflettori sul rione – ha detto l’assessore Strazzi -. Il programma è molto ricco e in particolare c’è da apprezzare la volontà dei cittadini di Sant’Ambrogio di aprirsi per far conoscere il quartiere a tutti i cittadini attraverso le visite guidate e le aperture dei cortili. Ringrazio tutti per l’impegno e invito i varesini a trascorrere una domenica alla scoperta di questo splendido quartiere di Varese”.

Programma domenica 3 settembre

– Ore 10.00: colazione presso la Pasticceria Marabelli e reading di poesie e/o racconti a cura della Scuola Teatrale Anna Bonomi e incontro con l’Associazione Jonas Onlus(psicologia e natura);

– Dalle 11.00: visite guidate a cura della prof.ssa Albertina Galli per il borgo;

– Dalle 11.00: visite guidate con i bambini che potranno disegnare o fotografare le particolarità naturali e artistiche di Sant’Ambrogio;

– Dalle 11.30: installazione di due pianoforti liberi presso l’abside della vecchia chiesetta di via Sacro Monte e presso il Vicolo Camairago;

– 11.30: aperitivo in Jazz presso Bar/Pasticceria Albiati con Red& Noir Trio, in collaborazione con 67 Jazz Club Varese

– Ore 12.00: apertura dei punti Ristoro nell’area del borgo (il Salumaio di Sant’Ambrogio, Ristorante In Santambrogio, Tonino Macelleria, Circolo l’Avvenire, Vecchia Osteria);

– Dalle 12.30: pranzo e degustazioni presso i punti ristoro accompagnati da musica live con Black Velvet Band (blues / country), The Sicks dj-set, Cesco Ferrari & Pasquale Bevilacqua, Duo Masnada e gli allievi dell’Accademia musicale Papillons;

– 14.30: apertura dei cortili, che ospiteranno musica di strada, artigianato local, mostra di oggetti d’epoca, giocoleria, spettacoli di magia,mostre fotografiche d’epoca e non, disegni, quadri e pitture con la preziosa collaborazione della Famiglia Bosina, dell’Associazione “Un Cuore con le Ali”, dell’Oratorio Don Bosco, di Coopuf;

– Dalle 15.00: performance di teatro itinerante per bambini a cura di Teatro in Drao, per il borgo, per i cortili e che terminerà con lo spettacolo sotto la Balena presso l’Oratorio Don Bosco alle ore 17.00;

– 15.30: laboratorio per bambini ospitato da il Gufo Cartoleriae a cura diCriArti ed esposizione delle foto e dei disegni realizzati durante la visita guidata del mattino dai più piccoli;

– 15.30: visita guidata per la Villa Toeplitz a cura della prof.ssa Albertina Galli;

– 15.30: raduno dell’associazione Varese in… Maglia (lavori a maglia) presso l’area antistante la Merceria Gallorini (ang. Via Baraggia – Via Sacro Monte)

– Dalle 14.30 alle 16.30: concerto dell’Accademia Musicale Papillon presso la “Curt del bagett” (via Sacro Monte 22);

– Dalle 15.30: concerto dei Mountains of The Sun(blues) nella Piazzetta della Vecchia Chiesa in Via Sacro Monte e distribuzione de “La Marenda”, prodotto tipico di Sant’Ambrogio a cura dell’Oratorio Don Bosco;

– Dalle 17.00: coro GoodCompany diretto dal Maestro Andrea Motta presso la Piazzetta della Vecchia Chiesa in Via Sacro Monte;

– Dalle 18.30: aperitivo al Circolino di Sant’Ambrogio con presenza di caricaturisti e disegnatori, mostra fotografica d’epoca e Aperitivo con Delitto a cura dell’associazione In Vino Recitas;

– Dalle 18.30: aperitivo presso la “Curt del bagett” (via Sacro Monte 22 – cortile interno) a cura del Tennis Bar Villa Toeplitz, con concerto di Lucius& Nonna Lona (cantautorato punk in dialetto)

– Dalle 19.30: cena e concerto musicale con gli SWAN (Soul, Pop)presso l’Oratorio di Don Bosco;

– Ore 21.30: “dopo-festa” al Tennis Bar di Villa Toeplitz con concerto jazz a cura di 67 Jazz Club Varese;

Organizzazione generale a cura di Coopuf Iniziative Culturali

Gli allestimenti delle strade sono a cura de il Laboratorio di Marina e Fitoconsult.

Gli allestimenti dei cortili sono invece a cura della Floricoltura Gervasini.

Realizzazione grafica a cura di Flai Graphics Design

Programma musicale a cura di Madboys Eventi & Concerti

