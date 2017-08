Fiera, giochi e laboratori per bambini: arriva la Festa degli agricoltori

New life

Torna anche quest’anno, domenica 10 settembre nel campo di via Trieste, la Fiera dell’Agricoltura di Monvalle, affettuosamente chiamata “Festa degli Agricoltori” ideata e organizzata la prima volta da Stefano Zanardini nel 1990.

La Fiera dell’Agricoltura è una festa dedicata alle famiglie che hanno l’opportunità per un giorno di staccare dalla vita della città e immergersi in un’atmosfera agreste alla riscoperta dei prodotti del territorio presentati direttamente dalle mani dei coltivatori e degli allevatori.

Nel campo di via Trieste a Monvalle si potranno scoprire gli animali della fattoria, curiosare tra l’esposizione dei mezzi agricoli, divertirsi con attività e laboratori per bambini legati al mondo della campagna e assaggiare ed acquistare prodotti genuini a chilometro zero.

La Festa inizia domenica mattina alle 8:30. Per tutta la giornata la Fondazione Giacomo Ascoli organizzerà attività ludiche e didattiche per i più piccoli. Alle 10:00 inizia il gioco “Spingi la balletta” e alle 10:30 gioca con la cagliata. Alle 12:00 pranzo a tema contadino presso lo stand della Pro Loco di Monvalle. Nel pomeriggio riprendono le attività per i bambini e anche i giochi per gli adulti con la famosa “Gara della Ranza” e il tiro del trattore. A conclusione della giornata tutti gli agricoltori presenti verranno premiati con un attestato consegnato dall’ideatore della Festa e a seguire verrà servita la cena sempre presso lo stand della Pro Loco. Ad intrattenere il pubblico Radio Due Laghi.

Sabato 9 settembre, in attesa che inizi la Fiera, è in programma la “pizzoccherata”. La Fiera dell’Agricoltura gode del patrocinio del Comune di Monvalle, è organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Monvalle e la Fondazione Giacomo Ascoli. Si ringrazia per il supporto Coldiretti Varese, l’Associazione Nazionale Alpini – sezione di Varese- Gruppo di Monvalle, il Gruppo Sportivo di Monvalle, Masterpack, AgriMonvalle e la famiglia Lucchini che da sempre mette i propri terreni a disposizione gratuita della Fiera.

