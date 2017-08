Monsignor Delpini a Varese, umiltà e comunità

Umile, vicino alle persone, sinceramente interessato a rimettere a Maria il suo prossimo e importante impegno, quello di arcivescovo di Milano. Si è presentato cosi monsignor Mario Delpini, che dalla sua parrocchia di Jerago con Orago sta per diventare “Parroco del duomo di Milano”.

In ognuna delle sue tappe varesine, il primo passo e il primo impegno è stato, come aveva promesso, la preghiera: scegliendo per farlo le più storiche immagini della madre di Gesù conservate nelle chiese varesine.

Dopo la grande accoglienza riservatagli nella storica chiesa di santo Stefano a Bizzozero, dove ad aspettarlo c’erano da molte centinaia di persone e una antichissima immagine della Madonna del Latte, Delpini è passato anche dalla basilica di san Vittore, dove davanti all’altare di Maria Addolorata ha recitato una “decina” del rosario con i presenti e con il prevosto di Varese, monsignor Luigi Panighetti. Un momento insieme di comunità – non ha negato un saluto o delle parole ai fedeli che lo cercavano, e ha regalato ai presenti una preghiera che focalizzava alcuni impegni e alcune parole del Padre Nostro, affinchè non lo si recitasse senza ricordare il suo senso pieno – e di esortazione alla preghiera: e “Spero che ogni tanto vi ricordiate di pregare anche per me”.

Piccolo e minuto, ma dallo sguardo pieno di vocazione, Delpini ha ricordato l’importanza della speranza, e di come sia centrale per i cristiani trasmetterla.

Una fermata breve ma molto intensa, quella della basilica, anche se il suo giro non era finito: lo aspettavano, dopo le 18.30, alla chiesa della madonnina in Prato a Biumo inferiore, e poi infine alle 21, alla chiesa di san Carlo a Lissago.

Il tour mariano finirà al santuario di santa Maria del Monte: alle 7 farà la salita delle cappelle, che formano, come è noto, un lungo rosario, e poi concelebrerà la messa al santuario.