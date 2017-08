Un weekend con Vedano Estate: teatro, musica e cinema all’aperto

Proseguono le iniziative di Vedano Estate 2017, con tre interessanti appuntamenti per grandi e bambini.

Giovedì 3 agosto, alle 21 in piazzetta della Pace, la Compagnia Roggero presenta lo spettacolo teatrale per bambini “Il pescatore di libri”.

Un pescatore, insieme ai suoi mozzi Cucchiaio e Forchetta, navigando incontra l’Isola dei bambini. Zabina, una bimba dai grandi occhi curiosi, li aiuterà a ricordare, attraverso gli oggetti pescati, storie, leggende e fiabe in un viaggio fantastico. Un racconto divertente e interattivo per far conoscere storie che ruotano attorno ai pescatori, ai mari e a tutti i loro abitanti acquatici.

In caso di maltempo lo spettacolo di svolgerà a Villa Aliverti (Sala consiliare)

Venerdì 4 agosto una serata dedicata alla musica. Alle 21, nell’Aula studio di Villa Fara Forni, è in programma il recital di Matteo Goglio sul tema “La chitarra classica in Sud America”.

Infine, domenica 6 agosto, Vedano Olona ospita una serata di “Esterno Notte – Cinema all’aperto”, a cura dell’associazione Film Studio ’90.

Alle 21.15 nel cortile di Villa Fara Forni (sede della Biblioteca), sarà proiettato il film “Non c’è più religione”, una divertente commedia con Claudio Bisio, Alessandro Gassman, Giovanni Cacioppo e Angela Finocchiaro.

In caso di maltempo la proiezione si svolgerà nell’Aula studio di Villa Fara Forni.