Luca Bellandi da Ghiggini

Inaugura sabato 30 settembre alle ore 17.30 presso Ghiggini 1822 la mostra di Luca Bellandi dal titolo “Gentle storm”.

Il pittore livornese, classe 1962, espone per la prima volta in galleria a Varese e per l’occasione verrà presentata al pubblico una raccolta di pezzi che racchiude alcune delle tematiche e dei soggetti cari all’artista. L’esposizione sarà arricchita da un catalogo in cui le immagini dei dipinti saranno accompagnate dalle interpretazioni critiche dell’opera di Luca Bellandi a firma di Alberto Gavazzeni e di Gian Ruggero Manzoni.

Luca Bellandi ha frequentato l’istituto d’arte a Pisa e nel 1985 ha conseguito la laurea all’Accademia d’arte di Firenze. Inizia dai classici, poi successivamente scopre l’arte e l’underground americano. L’artista livornese si è imposto con una fitta serie di mostre in Europa e negli Stati Uniti che l’hanno visto collezionare successi e consensi di pubblico e critica che lo hanno riconosciuto come uno degli artisti più interessanti nel panorama artistico contemporaneo. Dal 2006 è direttore artistico del settore arti visive presso l’Associazione ARTI EVASIVE di Livorno dove insegna pittura e disegno. Da citare la personale presso il MUMI Museo Michetti di Francavilla nel 2007 e la mostra presso il Palazzo Ducale di Urbino nel 2013.

La mostra sarà visitabile fino a domenica 22 ottobre 2017 Orario: da martedì a domenica 10-12.30 / 16-19

“Gentle storm”

GHIGGINI 1822 – Galleria d’arte

via Albuzzi 17 – Varese

www.ghiggini.it