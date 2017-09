Memorial Sacchetti e festa dello sciatore al “Levi” di Giubiano

Le immagini del memorial Sacchetti di rugby del 2015

Tradizionale appuntamento a conclusione del precampionato per il Rugby Varese, che sul terreno amico del “Levi” organizza il Memorial Lucio e Gianni Sacchetti, dedicato ai due fratelli che vestirono la maglia biancorossa tra il 1978 e il 1986.

Il Memorial vedrà il XV di Giubiano opposto al Rugby Parabiago a partire dalle ore 15 di domenica 24 settembre, ma la partita rientra all’interno di un programma molto ampio, quello della Festa dello Sciatore, promosso oltre che dal club “ovale” anche dallo Sci Club Escursionisti Campo dei Fiori.

La festa prenderà il via sabato 23 con gli open day dedicati a Rugbytots, il programma di psicomoticitrà per bimbi tra i 2 e i 5 anni, e al minirugby per giovanissimi atleti tra i 6 e i 12 anni: a partire dalle 9,30 si potrà provare un allenamento con la palla ovale gestito dal Rugby Varese.

Alle 14 di sabato saranno inaugurati i nuovi spogliatoi della squadra biancorossa: «Sono entusiasta dal lavoro fatto dai nostri ragazzi – spiega a riguardo il presidente Francesco Pierantozzi – Ora gli spogliatoi danno un vero senso di appartenenza. Ci si sente come a casa».

Invece, alle ore 16 ci sarà un’altra prova: questa volta sarà possibile provare il rugby al femminile grazie alle Amazzoni, la squadra “rosa” di Varese che apriranno il proprio allenamento a tutte le ragazze che desiderano “assaggiare” questa disciplina sportiva.

Domenica gli impegni iniziano alle 12,30 con la partita di Barrage Under16 che vedrà in campo la formazione giovanile biancorossa contro la Bassa Bresciana; Varese che tra l’altro ha già vinto nel primo turno dei Barrage.

Alle 15 invece toccherà al match valido per il Memorial Sacchetti tra Varese – detentore del trofeo – e Parabiago, una delle avversarie dei biancorossi nella poule del campionato di Serie C.

Il Memorial e tutti gli eventi saranno accompagnati dal banco gastronomico dello Sci Club Escursionisti Campo dei Fiori che offriranno polenta e gorgonzola, polenta e latte, salamini, braciole, porchetta e tanto altro nell’area attrezzata del “Levi” di via Salvore.