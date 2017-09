Una passeggiata nel verde per sconfiggere insieme il diabete

corsa adiuvare diabete 2017

E’ tutto pronto per la sesta edizione della gara podistica “Chi ha il diabete non corre da solo“, manifestazione organizzata dall’associazione Adiuvare Onlus, l’associazione Diabetici Uniti Varese, in collaborazione con il Comune di Varese. Domenica 10 settembre il Borgo di Mustonate ospiterà i partecipanti – famiglie, runners, sostenitori – che potranno camminare o correre circondati da una spettacolare cornice paesaggistica.

A presentare l’iniziativa Dino De Simone, assessore allo Sport del Comune di Varese, Alessandro Pascucci, Presidente Adiuvare Onlus, Francesco Agostini, Vice Presidente Adiuvare Onlus, Filippo Capanna, il giovane diabetico dell’associazione Adiuvare Onlus che ha fatto l’impresa in bicicletta da Varese a Ostuni, e Giovanni Verga, Presidente Associazione “Sulle Ali”.

«E’ molto importante supportare iniziative come queste perché si portano all’attenzione di tutta la città questi temi – E’ stato il commento di Dino De Simone, assessore allo Sport del comune di Varese -Il titolo della manifestazione rappresenta perfettamente lo spirito con il quale anche l’amministrazione aderisce a queste iniziative: “nessuno corre da solo”, ovvero una comunità che si pone al fianco di tutti, che include e costruisce una rete tra cittadini, associazioni e quartieri. In questo senso lo sport è in grado di accendere i riflettori su temi importanti come il diabete e allo stesso tempo unire le comunità attraverso lo spirito sportivo».

CAMMINARE PER CONOSCERE MEGLIO IL DIABETE

«Quest’iniziativa ha innanzitutto lo scopo di far conoscere meglio il diabete di tipo 1 e di tipo 2 a tutta la popolazione e raccogliere fondi per supportare le iniziative a favore dei bambini con diabete di tipo 1 (insulinodipendenti) e delle loro famiglie – ha spiegato Alessandro Pascucci presidente dell’associazione che organizza la giornata – Il secondo importante obiettivo è quello di promuovere uno stile di vita sano, facendo attività fisica e incentivando la “cultura dello sport” fin dall’infanzia, in modo da prevenire alcune patologie – tra cui il diabete di tipo 2 – associabili a una dieta squilibrata e abitudini scorrette».

Si tratta quindi molto di più di una passeggiata nel verde: tant’è vero che ci sarà la possibilità di effettuare uno screening con prova della glicemia sia prima che dopo la gara grazie alla disponibilità del personale dell’ambulatorio diabetologico dell’Ospedale Del Ponte.

LA GARA

La manifestazione si svilupperà nel cuore del Borgo di Mustonate; due i percorsi disponibili: la gara podistica vera e propria su un percorso di 6 chilometri, mentre la camminata è di 2,5 chilometri. II programma proposto da Adiuvare è ricco: alle 10 si parte con la gara dal campo di calcio di Lissago, alle 12.30 premiazione e piccolo rinfresco, stand gastronomico grazie agli “Amici di Lissago”, estrazione a premi e intrattenimento per piccini con giro sui pony dalle 14 e animazione del Cappellaio matto.

Il programma completo è disponibile sul sito di Adiuvare; per maggiori informazioni scrivere a info@adiuvare.it o contattare il numero 339 1115783. La manifestazione rientra nell’iniziativa “Lissago Insieme”, una giornata benefica organizzata da diverse associazioni tra cui “Sulle Ali”, che da anni sostiene e promuove l’attività dell’hospice di Varese.

TUTTO IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA