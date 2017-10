“Una viola nella sera”: a San Materno Simone Libralon esegue Bach

musica classica

Appuntamento con la musica immortale di Bach nel fine settimana a Clivio.

Per il primo dei “Momenti musicali” l’associazione Il Borgo musicale, domenica 22 ottobre, alle 18, esce dal consueto Auditorium di via Trentini 31 per spostarsi nella splendida cornice della Chiesa di San Materno di Clivio, che ben si adatta a questa proposta musicale.

Protagonista della serata intitolata “Una viola nella sera” il violista Simone Libralon, musicista varesino che vanta oltre all’attività solistica importanti collaborazioni in diverse orchestre.

Eseguirà due capolavori di Bach dal carattere stilistico decisamente diverso: la Sonata n. 3 BWV 1005, tratta dalle Sonate e Partite per violino solo, e la Suite n. 2 BWV 1008, dalle Suites per violoncello.

La viola si destreggia con grande versatilità in entrambi i lavori, in cui il compositore, nell’intento di rendere polifonico uno strumento ad arco che per sua natura non lo è, raggiunge i massimi vertici del genere lasciandoci delle composizioni ad oggi non ancora eguagliate.

Ingresso libero.