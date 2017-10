Carilo e Banca Adriatica integrate in Ubi Banca

ubi banca apertura

Completato il progetto di integrazione delle banche acquisite nello scorso mese di maggio. Banca Adriatica (ex Nuova Banca delle Marche) e la sua controllata Carilo (Cassa di Risparmio di Loreto) sono migrate con successo sul sistema informativo di UBI Banca.

Le migrazioni hanno riguardato un totale di 285 filiali e punti operativi, 2.673.213 anagrafiche di clientela, 579.224 conti correnti, 137.257 depositi titoli e hanno coinvolto circa 2.600 dipendenti nella fase preparatoria e post migrazione. È stata garantita, sin dal primo giorno di attività, la piena operatività di tutte le filiali migrate, senza alcun disagio di rilievo per la clientela.

Entro fine novembre sono previste le migrazioni sul sistema IT di UBI di: Banca Tirrenica (ex Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio) e della sua controllata Banca Federico del Vecchio (complessivamente 165 filiali) sul sistema IT di UBI Banca, mentre la migrazione di Banca Teatina (ex Carichieti – 58 filiali) è programmata entro il mese di febbraio 2018.