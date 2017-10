Un concerto per l’ultimo saluto alla professoressa Recalcati

Foto varie

Si svolgeranno domani a Masnago i funerali della professoressa Luigia Anna Recalcati (nella foto), amatissima docente di arte e immagine alla Scuola media Dante di Varese.

La notizia della scomparsa della professoressa Recalcati ha suscitato grande cordoglio in città. Nonostante fosse in pensione da tre anni, tanti tra i suoi ex alunni e colleghi la ricordano con grande affetto per la passione e l’impegno che aveva sempre messo nel suo lavoro. Una passione che ancora accompagnava le giornate della professoressa. Da poco aveva dato alle stampe insieme a una collega un libro di testo adottato in diverse scuole varesine e italiane.

L’insegnante, che si è spenta dopo una lunga malattia, sarà ricordata con un concerto questa sera alle 20.30 alla Casa funebre di via Mulini Grassi 10 a Varese.