Un’assemblea al Castello per Fondazione comunitaria del varesotto

Si è tenuta, nella sala Olimpo del Castello Visconti di San Vito in Somma Lombardo, la periodica Assemblea dei Sostenitori della Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus, Organo statutario della Fondazione.

Alla riunione sono intervenuti: Maurizio Rossi in rappresentanza del Presidente della Fondazione Visconti di San Vito, Gaetano Galeone che ha gentilmente concesso la location per l’assemblea; Stefano Bellaria, Sindaco di Somma Lombardo; don Basilio Mascetti, prevosto della Comunità pastorale di Somma Lombardo; Giorgio Gaspari, Commissario della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo; i Consiglieri della Fondazione Comunitaria: Roberto Adamoli, Giuseppe Gibilisco, Daniele Giudici, Danilo Francesco Guerini Rocco e Giovanna Scienza. Presenti anche i Sindaci di Malnate, Castellanza oltre a rappresentanti di altri Comuni ed Organizzazioni non-profit.

Il Presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus, Maurizio Ampollini, con il Segretario Generale Carlo Massironi hanno illustrato sinteticamente i dati e gli eventi degli anni 2016 e 2017. L’occasione è stata opportuna per segnalare attività ed adempimenti realizzati nel corrente anno: rinnovo degli Organi sociali e delle Commissioni Investimento patrimonio, Attività erogative, Raccolta fondi e comunicazione istituzionale.

I dati di Bilancio 2016 sono stati ampiamente positivi ed hanno consentito di raggiungere un patrimonio di circa 19milioni di euro con un’attività erogativa diretta di circa 1.600.000,00 euro.

Anche l’anno 2017 ha avuto un andamento positivo con l’emissione di cinque bandi, con fondi territoriali di Fondazione Cariplo, che hanno consentito di finanziare 247 progetti ed erogare, sul territorio provinciale, contributi per 1.567.500,00 euro nei settori dell’assistenza sociale, dell’arte e cultura, dell’educazione e delle altre finalità. Vi è stata inoltre l’emissione del bando “Micro erogazioni” per progetti medio-piccoli che ha di fatto strutturato modalità erogative già in essere in precedenza con diverse denominazioni.

La novità del Bandi 2017 è stata la procedura delle “Donazioni in conto progetto” che consente di destinare i fondi versati da terzi sui singoli progetti alle Organizzazioni proponenti.

Si è concluso il Bando emblematici provinciali 2016 congiunto tra Fondazione Cariplo e Fondazione Comunitaria che ha determinato lo stanziamento di 600.000 euro a favore di nove progetti mentre è in corso il Bando 2017 di 500.000 euro per il quale sono stati individuati sei progetti.

Le attività erogative della Fondazione hanno riguardato anche Patrocini onerosi, operazioni di Micro Credito con otto Comuni della provincia di Varese e Progetti speciali.

È stata sottolineata la possibilità e l’opportunità di implementare i fondi esistenti e di costituire nuovi fondi patrimoniali per aumentare la capacità erogativa della Fondazione a sostegno della Comunità del territorio.

Alla riunione ha partecipato Filippo Petrolati, referente di Fondazione Cariplo per il settore Welfare di Comunità e Fondazioni di Comunità, che ha illustrato le numerose e consistenti attività che Fondazione Cariplo svolge a favore del territorio anche attraverso le 15 Fondazioni di Comunità, dalla stessa promosse, in campo filantropico e sociale tra cui le iniziative di affiancamento e diffusione per la realizzazione della campagna lasciti testamentari che con il motto “Con un lascito alla tua Comunità lasci un mondo migliore. Il tuo.” vuole contribuire, nei prossimi anni, a rafforzare il patrimonio delle Fondazioni Comunitarie e soprattutto a far canalizzare risorse delle persone che attraverso i lasciti testamentari vogliono partecipare al bene della propria Comunità locale.

Tutte le informazioni sulla Campagna lasciti testamentari e sulle finalità e le attività della Fondazione sono rilevabili su www.fondazionevaresotto.it.