Banco Bpm in casa del Posillipo, match speciale per Gallo

Nuova trasferta domani – sabato 16, ore 15,45 – per la Banco Bpm Sport Management che sarà all’ombra del Vesuvio per affrontare una formazione storica della Serie A1 maschile, la Canottieri Posillipo.

I “Mastini”, reduci dalla bella vittoria sulla Stella Rossa di Belgrado in Len Euro Cup (in semifinale ci sarà il Marsiglia) sono pronti a cercare un successo anche in campionato: appuntamento nella piscina “Scandone” di Napoli per la 9a giornata di andata.

I bustocchi sono in serie positiva da cinque turni e hanno consolidato la terza piazza alle spalle (e non lontani) dalle “solite” Pro Recco e Leonessa Brescia. Contro il Posillipo quindi motivazioni massime, anche perché il capitano della Banco Bpm – Valentino Gallo – è un grandissimo ex di turno avendo giocato con i campani oltre 500 partite e vincendo Eurolega, Supercoppa Len (2005) e Coppa Len (2015).

«Per me sarà una partita particolare – conferma Gallo – perché tanti anni come quelli che ho passato al Posillipo non si dimenticano; per me ci saranno le stesse emozioni che provo quando gioco contro l’Ortigia. Ho tanti ricordi e torno sempre molto volentieri a giocare contro il Posillipo».

Il commento tecnico è lasciato come di consueto a Marco Baldineti: «I campani sono una squadra giovane che è cambiata molto rispetto all’anno scorso e che ha perso giocatori importanti, ma che ha comunque alcune buone individualità. Per noi sarà un buon test anche pensando alla partita contro Brescia della settimana prossima».