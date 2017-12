Il bilancio di Confartigianato guarda alla ripresa senza dimenticare gli esclusi

In genere quando si fa il bilancio di fine anno, specialmente se si tratta di un’associazione di categoria, il rischio di cedere alla tentazione dell’autocelebrazione o del lamento fine a se stesso è sempre molto alto. A livello macroeconomico il 2017 è stato un buon anno, quindi va da sè che ripresa, crescita del manifatturiero e risultati del piano industria 4.0 rientrino nel bilancio di Confartigianato Imprese Varese. Così come ci rientrano le iniziative realizzate sul territorio, a partire dal Faberlab, l’unico innovation hub della Lombardia, e VersioneBeta, vere e proprie fucine dedicate alla produzione e formazione in chiave digitale, per arrivare al lavoro di ricerca sulla competitività dei territori e all’impegno per un rilancio dell’occupazione nelle zone a rischio “desertificazione”, come il Luinese.

Non così scontato è invece il riferimento che Davide Galli, presidente dell’associazione di viale Milano, ha voluto dedicare agli esclusi, cioè a tutte quelle persone che non trovano posto nel bilancio. «Io sono stato fortunato perché non ho mai dovuto licenziare nessuno – ha detto Galli – ma non posso fare a meno di pormi una domanda sul destino di questi lavoratori».

Forse una risposta a quella domanda non esiste, ma il fatto che il presidente di un’associazione così forte e rappresentativa se la sia posta in un contesto pubblico è importante perché la legittima, sollecitando negli interlocutori una riflessione. In questi anni Confartigianato ha spinto molto sull’apertura culturale facendo passare messaggi legati all’economia civile, organizzando incontri con economisti fino a ieri considerati, eretici, come per esempio Leonardo Becchetti e Luigino Bruni, ma sempre più centrali nel dibattito corrente, non solo accademico. «A cosa serve essere allineato? Le imprese non si iscrivono perché sei Confartigianato – ha spiegato Galli – . La nostra associazione sta continuando a crescere anche se alcune logiche sono criticate al nostro interno».

Il rapporto tra scuola e occupazione è un altro tema che trova spunti in ogni dibattito. La Confartigianato varesina è stata la prima in Italia a sperimentare il sistema duale, l’alternanza scuola-lavoro, con un accordo che ai tempi fece molto discutere. La critica ricorrente è da anni sempre la stessa: la scuola non forma le figure professionali che servono alle imprese. «Spetta all’azienda formarle – ha sottolineato Galli – perché le professionalità vanno ritagliate sulla singola impresa». In questo senso c’è molto da fare perché tra Lombardia e Veneto ci sono almeno 300 mila figure di manodopera specializzata ancora scoperte, al punto che le grandi aziende se le rubano a vicenda.

Gli imprenditori, per necessità, sono sempre avanti rispetto ai politici. Galli però è preoccupato perché in questa campagna elettorale non emerge una visione chiara del sistema Paese. Il piano industria 4.0 e la figura del ministro Calenda, che sembra non volersi ricandidare, sono le uniche partite positive alla voce politica. «L’ultima cosa che mi interessa – ha concluso il presidente di Confartigianato – è il superammortamento. Gli investimenti le pmi li hanno fatti, ma credo che il loro cambiamento di mentalità vada accompagnato. E se ci fosse un qualche aiuto legislativo non sarebbe male».