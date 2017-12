Un appuntamento per godersi ottima musica classica in un clima natalizio.

Il concerto di Natale si terrà il prossimo1 5 dicembre al Cinema Teatro Sociale di Luino.

Verranno eseguite musiche per coro e orchestra.

L’evento è una produzione Andromaca con il patrocinio della fondazione Antonio Carlo Monzino.

Ingresso euro 20, info e biglietti 0332.543556 Urp comune Luino