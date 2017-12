Il sindaco risponde all’opposizione: “Ecco cosa abbiamo fatto”

«Leggendo la stampa locale, mi duole dover vedere che le bugie camminano su gambe corte. La minoranza gaviratese dimostra ancora una volta,s e ce ne fosse bisogno, quanto poco vive la realtà del nostro paese».

È con queste parole che si apre una nota inviata alla stampa dal sindaco di Gavirate Silvana Alberio, che con questo scritto intende rispondere alla minoranza, elencando le cose fatte per il paese, opere pubbliche e investimenti a favore della collettività.

«Ci accusano di non aver fatto opere pubbliche – prosegue Alberio – allora citiamone qualcuna ad esempio: parcheggio al lago, tetto della Croce Rossa e poi una piccola opera ,peraltro da loro osteggiata, la Pista di Atletica (che si sta completando in questi giorni.)

Non abbiamo investito nelle scuole? Allora ricordiamo: i bagni all’asilo di Gavirate per 33.000€, la scala anti-incendio alle elementari di Gavirate per 58.000€ e lavori per elevare le caratteristiche anti sismiche nella stessa scuola per 220.000€, lavori di contenimento energetico alle Scuole Medie per 280.000€, installazione di plafoniere con lampade dotate di regolatore automatico per il controllo della luminosità per 99.000€ oltre che la sostituzione dei serramenti nelle aule con infissi a taglio termico dotati di vetri di sicurezza per 400.000€. Può bastare ??? Certo che no si deve sempre fare di meglio e di più e NOI continueremo a fare».

«Ma non è finita – precisa il sindaco – . Abbiamo realizzato circa 70 tombe a terra al cimitero di Gavirate e fatto lavori di manutenzione straordinaria al cimitero di Oltrona e sempre ad Oltrona si è messo a norma l’ambulatorio comunale .

E ancora…rifatto il tetto del lavatoio di Pozzuolo, realizzato il Parco di Armino, messi i nuovi giochi al Parco delle 5 Piante ,realizzato gli Orti Urbani a Voltorre. Si è provveduto al rifacimento della via Don Brunetti, dell’illuminazione del lungolago, del parcheggio della stazione e del piazzale Unes tutti con lampade a LED…»

Caustica la conclusione: «Quindi, le minoranze possono anche pensare che non basti tutto ciò, ma la vera verità è che non si sono accorti di nulla perché di fatto impegnatissimi a parlare della fantomatica alienazione del Cinema Garden, argomento di grande interesse almeno per qualcuno.

Continuino pure a raccontare bugie nel tentativo di avere visibilità politica perché questo è sicuramente molto, ma molto più semplice che studiare i bilanci comunali e fare interventi mirati in Consiglio Comunale .

Concludendo: Gavirate merita persone intellettualmente oneste e non persone che per livore raccontano “balle” ai loro concittadini».