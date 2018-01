Incidente stradale al Cucco

Incidente stradale questo pomeriggio, 10 gennaio attorno alle 14.30 in località Cucco in via Gorizia sulla strada tra Montegrino Valtravaglia e Luino.

Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Dalle prime informazioni vi sarebbero feriti soccorsi con mezzi Areu di terra e un elisoccorso.

Secondo le prime informazioni, fonti sanitarie riportano di due feriti e di numerosi mezzi di soccorso sul posto.

(articolo aggiornato alle ore 16.45 del 10 gennaio)